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POS cihazıyla 3 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılara operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

Başka şahıslara ait kart bilgilerini POS cihazları üzerinden kopyalayarak bu yöntemle piyasadan 3 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi.

Başka şahıslara ait kart bilgilerini POS cihazları üzerinden kopyalayarak bu yöntemle piyasadan 3 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi. Operasyonda İstanbul’da 18 şüpheli gözaltına alınırken, iki arkadaşıyla birlikte yurtdışına kaçan şebekenin elebaşı D.K.’nin, Endonezya polisi tarafından yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Şebekenin vurgun yaptığı paralarla çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, kopyalama yöntemiyle piyasada bin kişinin kart şifresi ve bilgilerini POS cihazı ile kopyalayarak 3 milyon liralık vurgun yapan şebekeyi tespit eden İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul’da operasyon kararı aldı. Beş aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, şebeke elebaşı D.K.’nın iki arkadaşıyla birlikte yurtdışına kaçtığını, şebekenin İstanbul ayağını şebeke elebaşı D.K.’nın kardeşi O.K.’nın yönettiğini tespit etti. O.K., polisin İstanbul’da 5 ayrı adrese düzenlediği operasyonla 17 adamıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Elde ettikleri paralarla fotoğraf çektirdiler
Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda 312 adet manyetik şeritli kart, 28 adet POS cihazı, 7 adet ATM kamera düzeneği ve çok sayıda kart kopyalama materyali ile 8 bin 995 Türk Lirası ele geçirildi.
Şebeke üyelerinin, başka şahıslara ait kart bilgilerini POS cihazları üzerinden kopyalayarak bu yöntemle elde ettikleri paralarla fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı. Polis, fotoğrafta yer alan para destelerinin akıbetini araştırıyor.

Şebeke elebaşı, Bali Adaları’nda da aynı suça bulaşmış
Yurtdışına kaçtığı belirlenen D.K.’nın Endonezya’ya bağlı Bali Adaları’nda olduğunu tespit eden polis, Endonezya polisine bu şüpheli hakkında bilgi aktardı. Endonezya polisi, Türk polisinden aldığı bilgi doğrultusunda harekete geçerek ilk olarak İstanbul’dan Jakarta’ya oradan da Bali Adaları’na yerleşen şebeke elebaşının kaldığı adresi tespit etti. Bali Adaları’nda da benzer şekilde kart kopyalama yöntemiyle suça karıştığı ortaya çıkan D.K., Endonezya polisi tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Endonezya’da büyük yankı uyandıran operasyonla yakalanan zanlının tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.
Diğer yandan, şebekenin İstanbul ayağına bakan O.K. ve 17 adamı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 13’ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.
Öte yandan, Endonezya’da tutuklu bulunan şebeke elebaşı D.K.’nın bulunduğu ülkede cezasını çektikten sonra Türkiye’ye iade edileceği öğrenildi.

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