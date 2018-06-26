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Posof Gümrük ve Nüfus Müdürlüğü'ne operasyon: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 18:08 | Son Güncelleme

ARDAHAN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Posof ilçesinde yapılan operasyonda 2'si gümrük, 1'i nüfus memuru olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise aranıyor.

Posof Gümrük ve Nüfus Müdürlüğü'ne operasyon: 9 gözaltı

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA) - ARDAHAN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Posof ilçesinde yapılan operasyonda 2'si gümrük, 1'i nüfus memuru olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise aranıyor.
Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Posof Nüfus Müdürlüğünde görevli personelin sahte kimlik düzenlediği ve bu kimliklerle yasa dışı yollarla 'rüşvet, gümrük kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı' yaptıkları tespit edilen 11 kişinin evinde ve Türkgözü Gümrük Müdürlüğü ve Poso İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisler, 2'si gümrük, 1'i nüfus memuru olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Firarda olan 2 kişinin ise arandığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Posof Gümrük ve Nüfus Müdürlüğü'ne operasyon: 9 gözaltıPosof Gümrük ve Nüfus Müdürlüğü'ne operasyon: 9 gözaltıPosof Gümrük ve Nüfus Müdürlüğü'ne operasyon: 9 gözaltı

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