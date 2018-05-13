Postaneyi evine taşıdı, vurgun sonra ortaya çıktı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa Merkez Postanesi'nde çalışan Önder Ilgın, yurt dışından gelen kargoları sahiplerine teslim etmek yerine evine götürüp sattığı iddiasıyla tutuklandı.
Lefkoşa'ya yurt dışından elektronik eşya gönderen bir kişi, kargo ilgili kişiye ulaşmayınca şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Lefkoşa Merkez Postanesi'ne ulaşan elektronik eşyayı, burada çalışan Önder Ilgan'ın sattığını belirledi. Gözaltına alınan Önder Ilgın'ın evinde yapılan aramalarda, 200 bin lira değerinde 2 bin parça eşya bulundu. Polis, 500 parça eşyanın da KKTC ve Türkiye'de satıldığı belirlendi.
Polis, postaneye gönderilen içerisinde para ve çek bulunan birçok postanın kaybolduğunu, bin mektubun da sahiplerine ulaştırılmadığını saptadı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ilgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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