Poyraz bebek ve ailesi denizde mahsur kaldı -2

ANTALYA'da mavi ışık hastası Poyraz bebek, ailesi ve akrabaları kahvaltı için fiber botla açıldıkları teknede hava bozunca mahsur kaldı. Bir mağaraya sığınan 3'ü çocuk 7 kişiyi deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Başta polisin kurtarma operasyonuna direnen Poyraz bebeğin babası Servet Ergün, gazetecilere de hakaret etti.

Antalya'da doğumundan 3 gün sonra dünyada yaklaşık 200 bebekte görülen 'Mavi Işık Hastalığı' olarak bilinen 'Crigler-Najjar' teşhisi konulan ve her gün mavi ışık alabilmesi için babası Servet Ergün tarafından sanayide yaptırılan mavi ışık düzeneğiyle evde tedavi edilmesiyle gündeme gelen 4 yaşındaki Poyraz bebek, annesi Zeliha, babası Servet ve kardeşi Hilal ile akrabaları Mustafa Kalkaya, İsmail Kalkaya, Talhan Kalkaya; Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde fiber botla saat 11.00 sıralarında kahvaltı yapmak için denize açıldı.

MAĞARAYA SIĞINDILAR

Bir süre denizde gezinti yapan Poyraz bebeğin ailesi ve yakınlarının bulunduğu bot, aniden bastıran yağmur ve fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı. Aile, botun alabora olma ihtimaline karşı Bababurnu'ndaki bir mağaraya sığındı. Havanın iyice bozması ve fırtınanın şiddetini arttırması nedeniyle bulundukları yerden çıkamayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.