HABER

Pozantı, şehidini uğurladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 16:54 | Son Güncelleme

BİTLİS kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak (26) memleketi Adana'nın Pozantı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Onur BULAT/POZANTI (Adana), (DHA)- BİTLİS kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak (26) memleketi Adana'nın Pozantı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi ilk olarak helallik alınması için Yukarıbelemedik Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Yukarıbelemedik Mezarlığı'na götürüldü. Burada düzenlenen törene Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehidin babası Necati, annesi Teslime ile eşi Emine İzbudak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Necati İzbudak'ı, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik teselli etti. Törene şehidin 6 aylık bebeği Talha, bir jandarma görevlisinin kucağında babasının cenazesine katıldı. Şehit, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

İYİ Parti'den flaş ittifak açıklaması: Anlaştık!İYİ Parti'den flaş ittifak açıklaması: Anlaştık!
İstanbul'da ulaşıma sis engeli!İstanbul'da ulaşıma sis engeli!
Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaştaBerat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.