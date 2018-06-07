HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Pozantı'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

ADANA'nın Pozantı ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki Mesut Başoğlu yaşamını yitirirken, Ahmet Yılmaz yaralandı.

Onur Can BULAT/POZANTI (Adana), (DHA)- ADANA'nın Pozantı ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki Mesut Başoğlu yaşamını yitirirken, Ahmet Yılmaz yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Adana-Pozantı- Niğde otoyolunda meydana geldi. 01 DGJ 46 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Mesut Başoğlu yaşamını yitirirken, sürücü Ahmet Yılmaz ise ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Adana'daki Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Yılmaz tedaviye alınırken, yaşamını yitiren Mesut Başoğlu'nun cenazesi Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Freni boşalan midibüs, otomobil ve motosikleti sürükledi: 4 yaralıFreni boşalan midibüs, otomobil ve motosikleti sürükledi: 4 yaralı
Pozantı'da kaza: 1 ölü, 1 yaralıPozantı'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da hastaneye diye evden çıkan kadının, eşinin arkadaşıyla kaçtığı iddia edildi

Bursa'da hastaneye diye evden çıkan kadının, eşinin arkadaşıyla kaçtığı iddia edildi

Meteoroloji'den son dakika kritik kavurucu sıcaklık uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kritik kavurucu sıcaklık uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak?

Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.