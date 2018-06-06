Priene, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne kabul edildi

Necati MALDAR/SÖKE (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Söke ilçesindeki Priene Antik Kenti, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan 78 kültür varlığından biri oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Söke Belediyesi ve Söke Ticaret Odası'nın girişimiyle Büyük İskender ve Bilge Bias gibi tarihin efsane isimlerinin ayak izlerinin bulunduğu, kent planlaması ve yağmur suyu kanalları ile modern kentleşmenin örnek kenti olarak gösterilen Güllübahçe Mahallesi'ndeki Priene Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girmesi için başvuruda bulunuldu. İyonlardan Türklere kadar uzanan tarihi süreçte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve döneminin en önemli liman kentlerinden biri olan Priene Antik Kenti, önce UNESCO Dünya Miras Komitesi'ne alındı. Yapılan değerlendirmenin ardından Priene, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdi. Priene'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'nin ön adımı niteliğindeki geçici listede yer alan 78 kültür varlığından biri olması, Söke'de sevinç ve heyecanla karşılandı.

Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, "Uludağ Üniversitesi'nden Sayın Hakan Mert hocamız, Milet Müze Müdürü Hatice Akat İslam ve Söke Belediyesi Kültür Komisyonu ile birlikte yaptığımız çalışmalar sonucunda Priene Antik Kenti'nin UNESCO'nun Kültür Mirası aday listesine girmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki çalışmalar daha önemli. Bir an önce kesin listeye girmek için çalışmalar yapacağız. Konuyla ilgili bölgemizde benzer çalışmaları yapan Bergama, Selçuk ve Afrodisyas'ı inceledik. Onları baz alarak Priene'nin kesin listeye girebilmesi için çalışmalarımız yoğunlaşacak. Söke'nin Türkiye ve dünyada tanıtımının takipçisi olduk ve olacağız" dedi.

Güllübahçe Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Akgüneş de "Priene, Anadolu'da en az Efes kadar önemli bir örenyeri; ancak uluslararası tanıtımında sanırım eksiklik var. UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'nde yer alması kararı Priene'nin dünyada tanınırlığını ciddi anlamda artacağına inanıyoruz. Gönlümüz, bu dünya mirasına daha çok ziyaretçinin gelip, görmesinden yana. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Priene için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.