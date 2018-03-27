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Prinç taneleri içerisinden mermiler çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 12:32 | Son Güncelleme

Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından çek-senet tahsilatı, uyuşturucu ve silah ticareti yapan çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından çek-senet tahsilatı, uyuşturucu ve silah ticareti yapan çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. Operasyonda arama yapan polis ekiplerinin pirinç taneleri içerisinden mermi çekirdekleri bulduğu görüldü.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla’da çek-senet tahsilatı, silah ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında şebeke üyelerini tek tek tespit eden polis, 20 Mart’ta daha önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında Bilecik Gölpazarı Açık Cezaevi’nden geçen yıl firar ettiği öğrenilen Ö.C.A.’nın da bulunduğu M.T., K.K., M.A.A., M.I., M.T., R.G. ve E.S. adlı 8 zanlı yakalandı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet otomatik silah, 1 pompalı tüfek, 4 tabanca ve bu silahlara 200 adet değişik çaplarda mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ve 400 bin lira karşılığında senet ele geçirildi.
Şebekenin, bu senetleri tehdit ve şantajla zorla tahsilat yaptıkları öne sürülürken, zanlılardan Ö.C.A.’nın Bilecik Gölpazarı Açık Cezaevi’nden geçen yıl firar ettiği, K.K.’nın ise hırsızlık suçundan poliste çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından bu sabah İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edilirken, ele geçirilen silahlar ile senetler ise emniyette sergilendi.
Pirinç taneleri içerisinde mermi gizlediler
Organize Şube ekiplerinin yaptığı operasyonun polis kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde evde arama yapan polis ekipleri bir tepsiye yayılmış pirinç taneleri içerisinde mermiler buluyor.

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