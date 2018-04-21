Prizde unutulan ütü yangına neden oldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde prizde unutulan ütü yangın çıkmasına neden oldu.

Yangın, Kahta ilçesi Hürriyet mahallesi TOKİ konutları E Blok 4. katta meydana geldi. Mehmet Kaya’ya ait evde prizde unutulan ütünün kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken, maddi zararın meydana geldiği bildirildi.