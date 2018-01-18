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Profesör, karda uyuyarak mülteci sorununu dile getirdi

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 11:32 | Son Güncelleme 4 saat önce

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, mülteci sorununa dikkat çekmek için, 'Yatak' başlıklı farklı bir çalışmaya imza attı. Prof.Dr. Kavukcu, yatağını taşıdığı karla kaplı ovada kimi zaman uyudu kimi zaman da bir yaşam biçimini sergiledi.

Daha önce şiddete yönelik yaptığı performanslarla tanınan Prof. Dr. Kavukçu, bu kez mülteci sorununu dile getirdi. Demirden yaptırdığı karyolayı fakültenin arkasındakı karla kaplı ovaya taşıyan Kavukcu, üzerine serdiği döşek ve yorganın içerisine girerek tepkisini ortaya koydu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ovada yaklaşık 3 saat boyunca kalan Prof.DR. Kavukcu, zaman zaman yatağın içerisinde girerek uyudu, çevresinde dolaştı ve yatağın üzerine kar atarak bir yaşam bicimini sergiledi. Savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin sorunlarını ilginç bir performansla ortaya koyan Prof.Dr. Mehmet Kavukcu, dünyada mültecilerin yanlızlaştırılmasına bir anlam veremediğini söyledi.

Projenin, mülteci sorununa değinen ve yerinden yurdundan edilen insanları anlatan bir dil olduğuna değinen Prof.Dr. Mehmet Kavukcu, günümüz sanatının dili ile gerçekleştirilen bu performansta, terör ve şiddete vurgu yapıldığını söyledi. İlk insandan günümüze, insan algısında yer alan insan-yatak olgusu, temelde korunaklı, saklı, güven veren bir mekana ihtiyaç duyduğunu ifade eden Prof.Dr. Kavukcu şunları söyledi:

"Bu algıdaki insan yatak ilgisinden öte, açık mekanda adeta gök kubbeyi çatı yapmış, doğada yaşanabilecek olumsuz şartlara direnen, bir anlamda söz konusu olumsuz şartlara başkaldıran insanın görsel ve anlamsal sunumu hedeflenmektedir. Yakın perspektiften bakıldığında ise insanın yataktan doğayı izlemesi, gecenin ve gündüzün etkisindeki sonsuz uzamda varlığın kendisini sorgulaması, çağdaş bir sanat diliyle sunulmaktadır. Aynı zamanda kendi ile baş başa kalan insan, sonsuzluk ilişkisi içerisinde zayıflığını, gücünü, yalnız bırakılmayı, terkedilmeyi çözümleme çabasına girecektir. İnsan-yatak performansı, doğanın çekirdeği hükmünde olan insanın, yaşamındaki gereksinimlerinin en önemlilerinden biri olan barınmayı kaybetmesi ya da ona bunun kaybettirilmesi, tacize açık durumda işgale uğramış halini anlatır. Bu performans şiddet ve terörizmin açıkça tehdit ettiği insandaki başkaldırıyı uyandırmayı hedeflemektedir. Günümüz insanının yaşadığı güvensizlik, korku, dehşet gibi duyguları anlatma çabasındadır. Çalışmada, terörün dünyayı ve ülkemizi sardığı-kuşattığı bu günlerde, insanlığa yaşattığı ve yaşatabileceği şiddet ve güvensizlik ortamını sert bir tepkiyle sorgulamak amaçlanmıştır. Terör ve orantısız şiddete, öncelikle insan ve çağdaş bir sanatçı bilinci ile bir duruş sergilenmesi hedeflenmektedir."

Kavukcu, çalışmasında günümüz koşullarının getirdiği bir sonuç olarak insananın yalnızlaşması ya da yalnızlaştırılmasına da vurgu yaptığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Atatürk Üniversitesi Mehmet Kavukçu

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
tam erzurum usulü dikkat çekme(!)yöntemi!by prof,ferforje karyolada,beyaz şarşaf,yaylı yatakta dikkat çekilmez.gleceksin kars'a,selim'in düzünde kara yatacaksınki dikkat çekesin.sen orada keyif yapmışsın,şov yapmışsın!!
O ZAMAN MÜLTECİLERİ AL EVİNE BESLE DAYI.ENGELLEYENMİ VAR .
@bizedogrugerekli_2017 ADAMSIN.ÇOK GÜZEL BİR YAKLAŞIM.ADI PROFÖSÖRMÜŞ KIÇIMIN KENARI.AÇSINDA TÜRK TARİHİNİ OKUSUN KAÇIP GİDEN BİR TANE İNSAN VARMI BU ÜLKEDEN.AMA SURİYELİLER NAMUS VATAN BAYRAK ARKADA KALMIŞ KIÇLARINI KURTARMAYA GÖÇEBE GİBİ HER YERLERDELER.ADAM OLUP SAHİP ÇIKSALAR VATANLARINA ÇOK DAHA FARKLI OLUR.AMA NEREDE O BABAYİĞİT.
Memleketimin güzel insanları....:))
SENİN MÜLTECİ DEDİKLERİN VATANINI SATIP KAÇAN VATAN HAİNLERİDİR PROF. HİÇ KARINIZA KIZINIZA TACİZ YADA TECAVÜZ VAKASI YAŞADINIZMI BENİM TEYZE KIZIMA ŞİLEDE 20 SURİYELİ PİÇ SAHİLDE SARDIRDI GÖZÜMÜN ÖNÜNDE BEN TEK ONLAR İT SÜRÜSÜ 20 MÜLTECİ VE HALKIMIZDA TIK YOKTU BAŞINIZA GELİNCE ANLARSINIZ NE DEMEK İSTEDİĞİMİ TEK BAŞIMA VE CANKURTARAN İLE KOVDUK NAMUSSUZ KÖPEKLERİ SAHİLDEN HER ŞEY AK OLMADI KARA OLDU AMA HER ŞEY ÇOK IYI OLACAK IYI
valla o karyolada benimde yatasım geldi
Bu tarz düşünen insanların anlayamadığı şu: Kimse, mültecilere düşman değil, ölmelerini veya yok olmalarını istemiyor. Ancak mültecilerin sebep olduğu ekonomik ve sosya sıkıntıları da yaşamak istemiyor. Buna mecbur olmadığımızı anlamıyorsunuz. Bu durumun bedelini, sebep olanlar ödeyecek. Biz değil. Biz yapılabilecek her şeyi, hem de yapmamamız gerektiği kadar yaptık. Kendimizi yaralayarak başkasını tedavi etmek akıl değil. Bu salaklığı sizinle paylaşmıyoruz diye insanlık düşmanı da değiliz. Gücün yetiyorsa git derdini ABD'ye, Rusya'ya AB'ye anlat. Bizden ne istiyorsunuz daha!
adam profösörmü, provakatörmü. çok için yanıyorsa bir kısım mülteciyi evinde besle bir kısmınıda otellere yerleştir. adamın amacı gündem oluşturmak.
adam profösörmü, provakatörmü. çok için yanıyorsa bir kısım mülteciyi evinde besle bir kısmınıda otellere yerleştir. adamın amacı gündem oluşturmak.
ÇOK SEVİYORSAN MÜLTECİLERİ AL KOYNUNA YILANI O HALDE......DAVULUN SESİ UZAKTAN HOŞ GELİR...
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