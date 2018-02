Profesörden öğrencilerine duygulandıran 'son ders'

"'HOŞÇA KAL' DEMİYORUM"



Törende söz alan Oğuzhanoğlu’nun eşi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nalan Oğuzhanoğlu ise duygusal bir konuşma yaptı. Eşinin ölümünün kendisi için garip bir nikah olacağını ifade eden Oğuzhanoğlu, “Sözlerim bugün sevdaya dair olacak ama sözcüklerim bunu anlatmaya yetmez. Sevgilim, senin ölümün benim için garip bir nikah. 'Hoşça kal' demiyorum. En son karşılıklı dinlediğimiz şarkıda ağladığımız gibi 'Hoşça kal' demiyorum çünkü aslında hep içimdesin. Gittiğim her yerde senden aldıklarımla benimlesin. Biliyorum ruhun öğrencilerinin belleğinde yaşam boyu taşınacak. Belki onlardan da öğrencilerine akacak. Senin engin bilgeliğinde çok şey öğrendiler. Senden sevginin üretmek olduğunu, her gün biraz daha candan sevmenin hayatı anlamlı kıldığını da öğrendiler. Sevgilim ölüm hem çok sığ hem sonsuz geliş. Her şey için teşekkür ediyorum. Çocuklar, hocanızın ne kadar titiz olduğunu biliyorsunuz. Ders saatinin bir dakika geç kalmasına izin vermez. Şimdi ders saati başlıyor. Lütfen hocanızı alıp derse başlayalım” dedi. Yaptığı konuşmanın ardından Oğuzhanoğlu gözyaşlarını tutamadı.

Törende saygı duruşunun ardından, tıp fakültesi öğrencileri, Türk Bayrağı'na sarılı Oğuzhanoğlu’nun cenazesini Anatomi bölümüne götürdü.

DHA