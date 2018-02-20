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Profesörden öğrencilerine duygulandıran 'son ders'

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 08:30 | Son Güncelleme

Denizli’de kanser sonucu hayatını kaybeden ve bedenini öğrencilerinin eğitimi için kadavra olarak bağışlayan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Oğuzhanoğlu için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esat Adıgüzel, törende yaptığı konuşmada Oğuzhanoğlu’nun bedenini bağışlamasını hocalık hayatında son ders olarak gördüğünü söyledi.

Profesörden öğrencilerine duygulandıran 'son ders'

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Oğuzhanoğlu (61), geçtiğimiz Cuma günü mide kanseri tedavisi gördüğü PAÜ Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Oğuzhanoğlu, vasiyetinde bedenini öğrencilerinin anatomi eğitimi için bağışladığını belirtmesi üzerine eşi kendisi gibi akademisyen olan Prof. Dr. Nalan Oğuzhanoğlu’nun da onayıyla bedeni bağışlandı. Oğuzhanoğlu için bugün görev yaptığı PAÜ Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuvarı önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esat Adıgüzel, tıp camiasının çok önemli bir ismini kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını söyledi.

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"ÖĞRENCİLERİN EN BÜYÜK DERSİ ALDIKLARINI SANIYORUM"

Oğuzhanoğlu’nun vücudunu öğrencilerine adayarak son dersini verdiğini ifade eden Adıgüzel, şöyle konuştu:

“Oğuzhanoğlu, vefatının ardından bıraktığı bedeniyle bilime ışık tutmaya devam edecek. Bir hocanın kendi vücudunu öğrencilerine adaması çok önemli. Kendimi çok zor tutuyorum. 22 yıldır tanışıyoruz. Hiç olmayacak yerlerde deneyler yaptı. Biz onunla çok şeyler paylaşıyorduk. Çok derin bir insandı. Onun vasiyetiydi, kendisinin ve pek çok insanın yaşamını sonlandıran kanser ve daha nice amansız hastalıklara karşı insanların galip gelmesinin yolunun ancak bilimle ve iyi hekimlerin emeği ile mümkün olacağından bedenini eğitim için bağışladı. Bunu belki de onun hocalık hayatındaki son ders olarak görüyoruz. Bilimi yüceltmek istiyorsak, karanlığın duvarını yıkmak istiyorsak onun gibi bir ruh taşımalıyız. Atilla ağabey, kendi öğrencilerinin eğitimi için kendi burada bulunacak. Bana 'Niye buraya alıyorsunuz, başka üniversiteye verseydiniz.' diye soruyorlar. Atilla ağabeyin istediği zaten asıl buydu. Biz de elimizden geleni yapacağız. Sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Bu düşünceyi yayabilmek için, tıbbın önüne geçen tıp dışı uygulamaları, cahillerin eline düşmüş hastaları kurtarabilmemiz için bu yolu açabildiğimiz kadar açmak zorundayız. Burada öğrencilerin en büyük dersi aldıklarını sanıyorum."

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"'HOŞÇA KAL' DEMİYORUM"

Törende söz alan Oğuzhanoğlu’nun eşi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nalan Oğuzhanoğlu ise duygusal bir konuşma yaptı. Eşinin ölümünün kendisi için garip bir nikah olacağını ifade eden Oğuzhanoğlu, “Sözlerim bugün sevdaya dair olacak ama sözcüklerim bunu anlatmaya yetmez. Sevgilim, senin ölümün benim için garip bir nikah. 'Hoşça kal' demiyorum. En son karşılıklı dinlediğimiz şarkıda ağladığımız gibi 'Hoşça kal' demiyorum çünkü aslında hep içimdesin. Gittiğim her yerde senden aldıklarımla benimlesin. Biliyorum ruhun öğrencilerinin belleğinde yaşam boyu taşınacak. Belki onlardan da öğrencilerine akacak. Senin engin bilgeliğinde çok şey öğrendiler. Senden sevginin üretmek olduğunu, her gün biraz daha candan sevmenin hayatı anlamlı kıldığını da öğrendiler. Sevgilim ölüm hem çok sığ hem sonsuz geliş. Her şey için teşekkür ediyorum. Çocuklar, hocanızın ne kadar titiz olduğunu biliyorsunuz. Ders saatinin bir dakika geç kalmasına izin vermez. Şimdi ders saati başlıyor. Lütfen hocanızı alıp derse başlayalım” dedi. Yaptığı konuşmanın ardından Oğuzhanoğlu gözyaşlarını tutamadı.

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Törende saygı duruşunun ardından, tıp fakültesi öğrencileri, Türk Bayrağı'na sarılı Oğuzhanoğlu’nun cenazesini Anatomi bölümüne götürdü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale Üniversitesi atilla oğuzhanoğlu Kadavra

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah Rahmet Eylesin.
bu durumda kabir sorgu spatyom öte alem kavramlarından kaçmış mı oldu bu hocanın ahiret durumu nolacak ..
Allah rahmet eylesin. Böyle kendini ve zamanını harcayarak bilim ışığıyla karanlığı aydınlatacak tek şeyin ilim olduğunu bize ölürken bile göstererek son dersini veren büyük şahsiyet. Senın gibi insanlara ihtiyacımız var, ruhun şad olsun
@serdarkumkale Derdi seni mi aldı? Herkesin pamuğu kendine.
Allah rahmet eylesin. Böyle değerli düşüncelere sahip insanların olması ne güzel.
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