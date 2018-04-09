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Projeleri TÜBİTAK tarafından kabul edilmedi Harvard'dan teklif aldılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

Projeleri TÜBİTAK tarafından kabul edilmeyen öğrenciler, ABD'deki dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi'nden davet aldı.

Projeleri TÜBİTAK tarafından kabul edilmedi Harvard'dan teklif aldılar!

Manisa'da özel bir okulun öğrencilerinin TÜBİTAK tarafından eksik belge nedeniyle kabul görmeyen iki projesi, Harvard Üniversitesi'nin ilgisini çekti. Harvard Üniversitesi'nden kimya ve biyoloji alanındaki çalışmalarıyla davet alan 4 öğrenci, büyük gurur yaşadı. Biyoloji öğretmeni Nuray Avcı eşliğinde 10'uncu sınıf öğrencisi Göktuğ Altıparmak ve 11'inci sınıf öğrencisi Seda Erol'un melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarının havadaki bakteriler üzerindeki etkisini araştıran ve bu yağların bakterileri temizlemesine yönelik projesi büyük ilgi gördü.

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DHA'nın haberine göre Harvard Üniversitesi'den davet alan projeyi anlatan Biyoloji öğretmeni Nuray Avcı, "Projemizi ağustos ayından bu yana hazırlıyoruz. İnsanların toplu olarak yaşadığı hastaneler, toplu taşıma araçları, okullar gibi alanlarda üst solunum yolu hastalıklarının çoğaldığını tespit ettik. Bununla ilgili olarak havalandırmaların rutin temizliğinin yapılması gerekiyor. Ancak bu temizlikte kullanılan maddeler tamamen kimyasal olup, alerjiye neden olabiliyor. Biz yaptığımız çalışmada doğal ürünler olan aynı zamanda antiseptik özelliğini bildiğimiz melisa, okaliptus ve karanfil yağlarını kullandık. TÜBİTAK için başvurduğumuz bu proje için Harvard'tan davet aldık" dedi.

HAVADAKİ BAKTERİLERİN ÜREMESİ ENGELLENİYOR

11'inci sınıf öğrencisi Seda Erol da çok mutlu olduklarını belirterek, "Klima flitrelerinden örnekler aldık, bakterilerin kolonileşmesini gözlemledik. Ardından bitkisel yağların etkisini araştırdık ve melisa, okaliptus ve karanfil yağlarınını bakterilerin üremesini önemli derecede sınırlandırdığını, hatta azalttığını gözlemledik. Yaptığımız proje sonunda Harvard'ta bilimsel konferans sunumu için davet aldık. Çok heyecanlıyız ve çok mutluyuz" diye konuştu.

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CANLARI SAĞOLSUN

10'uncu sınıf öğrencisi Göktuğ Altıparmak ise, ucuz maliyetli bir gaz antiseptik üretmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

Normalde klima flitrelerimizi temizlemeyi amaçlamıştık ancak havadaki bakterileri ciddi miktarda azalttığımızı gözlemledik. Kanserli hastaların akciğerleri bakterilere karşı daha dirençsiz oluyor, bunlara da çok ciddi bir yarar sağlayabileceğini düşünüyorum. Projemiz TÜBİTAK'tan kabul göremedi. Ama canları sağolsun. Sonuçta ülkemiz için çalışıyoruz. Harvard'tan davet aldık, oraya gideceğiz.

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ALTERNATİF ENERJİ ÜZERİNDE ÇALIŞTILAR

Harvard Üniversitesi'nden ve Almanya Münih'te düzenlenecek olan Uluslararası Sanat ve Bilim Konferansı'na 'Kobal 60 izotopunun alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabirliliği' üzerindeki araştırmalarıyla davet edilen 10'uncu sınıf öğrencileri Yusuf Ergül ve Bengisu Şentürk de, büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerle birlikte projeyi hazırlayan Kimya öğretmeni Serpil Yazıcı, "Geçen mayıs ayında projemiz için çalışmaya başladık. Günümüzün problemlerinden en başta geleni enerji ihtiyacıdır. Biz de alternatif bir enerji sunmak istedik. Alternatif enerji kaynağı olarak elementler üzerinde araştırma yaptık. Celal Bayar Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Gültekin Yeğin bize destek oldu. Radyoaktif bir element olan Kobalt 60 üzerinde çalıştık. Kobalt 60'ın yaydığı radyasyon enerjisini ısı enerjisine çevirip, oradan da elektrik enerjisi üreterek gereken alternatif enerjiyi temin etmiş olduk. Kobalt 60 az bulunan bir element. Bu elementin temin edilmesi halinde insanoğlunun ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacını, kritik tesislerde kullanılabilirliğini teorik hesaplamalarla kanıtlamış olduk. 20 Mayıs'ta Harvard Üniversitesi'nde bu çalışmanın sunumunu yapacaklar" diye konuştu.

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ÇOK GURURLUYUZ

Kobalt 60 izotopunun alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilmesine yönelik araştırmalarını anlatan Yusuf Ergül, "Her geçen gün yeni bir enerji kaynağına ihtiyaç var. Kobalt 60 izotobunu alternatif bir enerji kaynağı olarak düşünebiliriz. Bunu araştırdık ve hesaplamalar yaptık. Ülkemizde Kobalt 60 üreten reaktörler kurulduğu taktirde bu enerji kaynağı kullanılabilir" dedi.

Yapılan araştırmalar sonucunda 1 kilogram Kobalt 60 izotopunun 10 yıl süre boyunca 100 hanenin enerji ihtiyacını karşılayabileceğini öngördüklerini dile getiren Bengisu Şentürk de, "Teorik olarak da hesaplamalarımız bunu gösterdi. Kobalt 60 izotobu çok bulunamayan bir izotop olduğu için bu izotobun enerjisini kritik tesislerde kullanmayı öngördük. TÜBİTAK'a projemizi gönderdik, ancak TÜBİTAK'tan davet alamadık. Aynı zamanda Harvard Üniversitesi'ne ve Münih Üniversitesi'ne de bu projemizi göndermiştik. Harvard'tan ve Münih'ten davet aldığımız için çok gururluyuz, çok mutluyuz" dedi.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
bu proje hangi tübitak görevlisi kabul etmemiş araştırılıp cezalandırılmalı
bu olayda vatan hainlerini iyi tesbit etmek gerek ya bu çocuklar vatan haini beyin göçü yapıyorlar yada tübitak vatan haini ..
hani bu ülkeye çağ atlatanlar var ya!!!! bizim aydın beyinlerimizin ufkunu, atatürkün bilim ve devlet anlayışına aykırı olarak önlerini tıkayıp ülkemi diğer ülkelerin esiri haline getiriyorlar. bunun adı bu ülekeye hizmet değil, ayağına çelme takmak tökezletmektir. ne demiş büyük atatürk bu ülke için canını hiçe saymış yokluk içinde savaşlar kazanmış, dünyanın taktirini toplamış gerçek lider; ''hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir bunun haricinde yol aramak cehalletir gaflettir,delalettir.'' atama bu ülkeyi çok sevdiği ve uygar ülkeler arasında görmek istemesinden dolayı bazıları sevmez.
Tubitak son yillarda iyice lackalasti nedense. kotu olan bilim ulkemizden kaciyor ama kimin umrunda tubitakcilarin maasi yatsinda dunya batsin ne olacak...
ERİK MEVSİMİ GELMİŞ 1 TANE LAVABO SİFONU BİRKAÇ TANE PAPAZ ERİĞİ ALIP PAPAZ ERİĞİNİ İMAM ERİĞİNE ÇEVİREN İCAT YAPSAYDINIZ KESİN BİRİNCİ OLURDUNUZ..
hayvanat bahçesi müdürünü tubitak'a başkan yaparsan aldığın netice de bu olur. Tubitak anca okunmuş pirinç nasıl zihin açıyor onu filan araştırır.
organik hoşaf, kola, falan yapsaydınız rabet görürdünüz kardeşim
Sanırım organik hoşaf daha cezbedici!
Aramızdaki FARKIN dibacesidir BUNLAR.
Helal olsun çocuklar.umarım emeklerinizin karşılığını alırsınız. Sizlere rehberlik eden hocalarınızada canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. sağolun, varolun
namaz kılıyomu o yaptıklarınız şey ?
La kardeş suylaa çalışan fıskiye içat etsen el üstünde tutulurdun!
TUBİTAK GİTSİN HELAL DEVE SİDİĞİ HELAL YUMURTA VS CAHİLİYET DOLU AMA İÇİ BOŞ PROJELER İLE İLGİLENSİN BU DURUM CAHİL BİR ÜLKE İÇİN ÇALIŞMALARIN EN BÜYÜK GÖSTERGESİ ADAMLAR BOŞUNA DEMİYOR BU ÜLKEDE OKUR YAZAR SAYISI ARTTIKCA OYLARI DÜŞÜYOR VE AFAKANLAR BASIYOR
Şu projeyi okuyunca gerçekten duygulandım! Helal olsun Hocalarımıza ve çok çok değerli öğrenci arkadaşlarımıza... Başarılarınızın devamını diliyorum! Tubitakı ayrıca tebrik ediyorum(!)
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