Projeleri TÜBİTAK tarafından kabul edilmedi Harvard'dan teklif aldılar!

Manisa'da özel bir okulun öğrencilerinin TÜBİTAK tarafından eksik belge nedeniyle kabul görmeyen iki projesi, Harvard Üniversitesi'nin ilgisini çekti. Harvard Üniversitesi'nden kimya ve biyoloji alanındaki çalışmalarıyla davet alan 4 öğrenci, büyük gurur yaşadı. Biyoloji öğretmeni Nuray Avcı eşliğinde 10'uncu sınıf öğrencisi Göktuğ Altıparmak ve 11'inci sınıf öğrencisi Seda Erol'un melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarının havadaki bakteriler üzerindeki etkisini araştıran ve bu yağların bakterileri temizlemesine yönelik projesi büyük ilgi gördü. DHA'nın haberine göre Harvard Üniversitesi'den davet alan projeyi anlatan Biyoloji öğretmeni Nuray Avcı, "Projemizi ağustos ayından bu yana hazırlıyoruz. İnsanların toplu olarak yaşadığı hastaneler, toplu taşıma araçları, okullar gibi alanlarda üst solunum yolu hastalıklarının çoğaldığını tespit ettik. Bununla ilgili olarak havalandırmaların rutin temizliğinin yapılması gerekiyor. Ancak bu temizlikte kullanılan maddeler tamamen kimyasal olup, alerjiye neden olabiliyor. Biz yaptığımız çalışmada doğal ürünler olan aynı zamanda antiseptik özelliğini bildiğimiz melisa, okaliptus ve karanfil yağlarını kullandık. TÜBİTAK için başvurduğumuz bu proje için Harvard'tan davet aldık" dedi.

HAVADAKİ BAKTERİLERİN ÜREMESİ ENGELLENİYOR



11'inci sınıf öğrencisi Seda Erol da çok mutlu olduklarını belirterek, "Klima flitrelerinden örnekler aldık, bakterilerin kolonileşmesini gözlemledik. Ardından bitkisel yağların etkisini araştırdık ve melisa, okaliptus ve karanfil yağlarınını bakterilerin üremesini önemli derecede sınırlandırdığını, hatta azalttığını gözlemledik. Yaptığımız proje sonunda Harvard'ta bilimsel konferans sunumu için davet aldık. Çok heyecanlıyız ve çok mutluyuz" diye konuştu. CANLARI SAĞOLSUN



10'uncu sınıf öğrencisi Göktuğ Altıparmak ise, ucuz maliyetli bir gaz antiseptik üretmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi: Normalde klima flitrelerimizi temizlemeyi amaçlamıştık ancak havadaki bakterileri ciddi miktarda azalttığımızı gözlemledik. Kanserli hastaların akciğerleri bakterilere karşı daha dirençsiz oluyor, bunlara da çok ciddi bir yarar sağlayabileceğini düşünüyorum. Projemiz TÜBİTAK'tan kabul göremedi. Ama canları sağolsun. Sonuçta ülkemiz için çalışıyoruz. Harvard'tan davet aldık, oraya gideceğiz.

ALTERNATİF ENERJİ ÜZERİNDE ÇALIŞTILAR



Harvard Üniversitesi'nden ve Almanya Münih'te düzenlenecek olan Uluslararası Sanat ve Bilim Konferansı'na 'Kobal 60 izotopunun alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabirliliği' üzerindeki araştırmalarıyla davet edilen 10'uncu sınıf öğrencileri Yusuf Ergül ve Bengisu Şentürk de, büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi. Öğrencilerle birlikte projeyi hazırlayan Kimya öğretmeni Serpil Yazıcı, "Geçen mayıs ayında projemiz için çalışmaya başladık. Günümüzün problemlerinden en başta geleni enerji ihtiyacıdır. Biz de alternatif bir enerji sunmak istedik. Alternatif enerji kaynağı olarak elementler üzerinde araştırma yaptık. Celal Bayar Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Gültekin Yeğin bize destek oldu. Radyoaktif bir element olan Kobalt 60 üzerinde çalıştık. Kobalt 60'ın yaydığı radyasyon enerjisini ısı enerjisine çevirip, oradan da elektrik enerjisi üreterek gereken alternatif enerjiyi temin etmiş olduk. Kobalt 60 az bulunan bir element. Bu elementin temin edilmesi halinde insanoğlunun ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacını, kritik tesislerde kullanılabilirliğini teorik hesaplamalarla kanıtlamış olduk. 20 Mayıs'ta Harvard Üniversitesi'nde bu çalışmanın sunumunu yapacaklar" diye konuştu.