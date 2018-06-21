Protein tozu kutularından uyuşturucu maddesi çıktı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan TIR'da, protein kutularına gizlenmiş uyuşturucu yapımında kullanılan 80 kilo 346 gram metamfetamin maddesi ile külçe altın ve döviz ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen A.T. ve Ş.A.'nın kullandığı TIR'da şüphe üzerine arama yapıldı. X-Ray cihazından geçirilen araçta farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine detektör köpeği 'Ella' ile birlikte detaylı arama yapıldı. Araç içindeki 15 protein tozu kutusu içerisinde 52 kilo 132 gram kristal şeklinde, protein tozuna karıştırılmış ise 28 kilo 214 gram uyuşturucu yapımında kullanılan metamfetamin maddesi ele geçirildi.
HAVLU PEÇETEYE KÜLÇE ALTIN GİZLEMİŞ
TIR aracının kabininde havlu peçetenin içine gizlenmiş 4 kilo 384 gram külçe altın, 24 bin 820 İngiliz sterlini ve 10 bin dolar bulundu. Gözaltına alınarak Edirne Adliyesi'ne sevk edilen sürücüler Ş.A. ile A.T. tutuklanarak cezaevine konuldu.
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