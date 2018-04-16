Protestolarda vurulan Gazzeli gazeteci Ramallah’a sevk edildi

İsrail askerlerinin Cuma günü Gazze’deki protestolar sırasında açtığı ateş sonucu yaralanan gazeteci, tedavi için Ramallah’a getirildi.

İsrail askerlerinin Cuma günü Gazze sınırında gerçekleştirilen gösteriler sırasında Filistinli protestoculara ateş açması sonucu yaralanan Filistinli gazeteci Ahmad Abu Hussein, tedavi için Ramallah’a getirildi. Pazar günü geç saatlerde Ramallah Medikal Hastane Kompleksi’ne getirilen Hussein’in durumunun kritik olduğu bildirildi. Hussein’in, Kızılhaç ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Gazze hastanesinde yeterli imkanlar olmadığı için İsrail askeri makamlarıyla yaptığı görüşmeler sonucu ayrılma izninin verilmesi ile Filistin Kızılayı tarafından Ramallah’a getirildiği belirtildi.

Yerel bir radyo istasyonunda çalışan Ahmad Abu Hussein, son iki haftada Gazze sınırındaki protestolarda vurulan ikinci gazeteci oldu. İsrail askerleri, bir hafta önce de 31 yaşındaki foto muhabiri Yasser Murtaja’yı vurarak öldürmüştü.