Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi psikiyatri servisinde yatan 29 yaşındaki Semih Araç kendisine refakat eden babasının odadan çıktığı sırada hastanenin 8'inci katından atlayarak intihar etti.
BABASI REFAKATÇİ KALIYORDU
Olay saat 22.30 sıralarında, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan Semih Araç, hastanenin psikiyatri servisinde tedavi altına alındı. Semih Araç'ın babası ise yanında refakatçi olarak kaldı. Semih Araç babasının odadan dışarı çıktığı sırada hastanenin 8'nci katından atlayarak intihar etti. Olay yerinde yaşamını yitiren Semih Araç'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(DHA)
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