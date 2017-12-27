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PTT görevlisi memur kadına saldırmak istedi! O anlar böyle görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 12:15 | Son Güncelleme 3 saat önce

İşlem için bekleyen kişi bankonun üzerinden hamle yaparak kadın memura saldırmak istedi. Vatandaşlar tarafından saldırgan şubeden dışarı çıkarıldı

Konya'da PTT şubesinde görevli kadın memura saldırmak isteyen kişi bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA'nın haberine göre olay, merkez Meram ilçesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şubede işlem için bekleyen aile ile kadın memur arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede sözlü kavgaya dönüştü. Bu sırada işlem için bekleyen kişi bankonun üzerinden hamle yaparak kadın memura saldırmak istedi. Vatandaşlar tarafından saldırgan şubeden dışarı çıkarıldı. Bu sırada küçük bir çocuğun korkudan ağlaması dikkat çekti. Tüm bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)

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Konya ptt memura saldırı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yalnız memur resmen adamı taciz etmiş ! tamam adam haklı demiyorum ama el insaf orada yavrucak ağlıyor , memur egosunu tatmin ediyor . şöyle rezilleri sırf kpss sınavı başarılı diye alıyorlar . insanlık sınavı 0 !!!!
öyle memurlar var ki sanki ülkenin tapusunu almışlar hava 1500 benim de çok kez içimden geçmiyor değil bankonun önünden saçını çekip masaya yapıştırmak :) :) :)
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