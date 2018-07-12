PTT görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’un Sungurlu ilçesinde PTT çalışanının dikkati sayesinde köy muhtarı, telefon dolandırıcılarına 10 bin lirasını kaptırmaktan son anda kurtuldu.

Sungurlu ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre Ekmekci köyü Muhtar Halit Şavluk'u (55) bu sabah saat 10.00 sıralarında cep telefonundan arayan şahıs kendini 'Muzaffer Astsubay' olarak tanıttı. Şavluk'a, "Azaların nüfus cüzdanlarının değişip değişmediğini öğrenip hemen bana bildir" diyerek telefonu kapattı. Bunun üzerine 4 azayı da teker teker telefonla arayarak kimliklerini değiştirip değiştirmediklerini soran Şavluk'u şahıs tekrar aradı. Aza İsmet Şavur ile muhtar Şavluk'un evini jandarmanın arayacağını söyledi. Nüfus müdürü, bir banka müdürü ve birde kuyumcunun ilçe merkezinde bir kuyumcuyu soyduklarını, soygun yerinde de ikisinin kimliklerinin bulunduğunu iddia etti. Ardından muhtarın Sungurlu ilçesindeki jandarma karakoluna gitmesini istedi. Sonra tekrar arayıp, "PTT’den bana 10 bin lira gönderirsen seni temize çıkarırım" dedi. Muhtar Şavlut bunun üzerine arkadaşlarından 10 bin lira borç alıp 'Nevzat Ö.' adına parayı yatırmak üzere PTT şubesine gitti. Evrakları doldurup PTT çalışanına verdi. Görevli, durumdan şüphelenerek muhtar Şavluk'u dolandırıldığı konusunda uyardı ve parayı göndermesini engelledi. Ardından polise haber verdi. Polisle görüşen muhtar Kavluk, dolandırılmak üzere olduğunu anladı. Şahıs hakkında şikayette bulundu. Ardından PTT'ye giderek kendisini dolandırılmaktan kurtaran çalışana teşekkür etti.

55 yaşında olduğunu ve 9 yıldır muhtarlık yaptığını söyleyen Şavluk, "Bugüne kadar ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. Telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşlar duyarlı olsunlar. Kimseye inanmasınlar. Hemen polise jandarmaya haber versinler" diye konuştu.

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