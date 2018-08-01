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PTT'den 'Troya Yılına' özel pul

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 16:25 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, 2018 Troya Yılı kapsamında, Vali Orhan Tavlı'nın katılımıyla, PTT Genel Müdürlüğü tarafından 'UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Eserlerimiz Pul Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

PTT'den 'Troya Yılına' özel pul

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 2018 Troya Yılı kapsamında, Vali Orhan Tavlı'nın katılımıyla, PTT Genel Müdürlüğü tarafından 'UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Eserlerimiz Pul Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Sergide Troya Yılı'na özel basılan pul büyük beğeni topladı.
Çanakkale Evi'nde, 2018 Troya Yılı kapsamında PTT Genel Müdürlüğü'nce açılan 'UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Eserlerimiz Pul Sergisi'ne, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu, Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Çanakkale PTT Baş Müdürü Yaşar Öztürk, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Serginin açılış kurdelesini Vali Orhan Tavlı ve protokol üyeleri yaptı.
Açılışın ardından sergiyi gezen Vali Orhan Tavlı, "2018 Troya Yılı'nda, Troya Yılı'na özel pul bastırdıkları, Troya'nın ve Çanakkale'nin tanıtımına katkıda bulundukları için Ulaştırma Bakanlığı ve PTT Genel Müdürlüğüne teşekkür ederim. 2018 Troya Yılı kapsamında, hem ulusal hem de uluslararası çapta sanatta, sporda uluslararası etkinlikler yapılıyor. Ancak en özeli, en güzeli PTT Genel Müdürlüğümüzün Troya'ya özel pul bastırmasıdır. Troya'nın 1 Ağustos tarihi itibarıyla PTT'nin tarihine geçmiş olması çok anlamlı" dedi.
Öte yandan, 1-5 Ağustos tarihleri arasında açık kalacak sergide, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren eserlerin yer aldığı pullarla birlikte Troya Yılı'na özel basılan pul da sergilenecek.

FOTOĞRAFLI

PTT'den 'Troya Yılına' özel pulPTT'den 'Troya Yılına' özel pulPTT'den 'Troya Yılına' özel pulPTT'den 'Troya Yılına' özel pul

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