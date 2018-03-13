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PTT’yi soyan zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 17:33 | Son Güncelleme

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Karaköy PTT şubesine giren ve 7 bin 290 TL’yi alarak kayıplara karışan kar maskeli soyguncu polis tarafından evinde yakalandı.Geçtiğimiz 19 Şubat tarihinde Yunusemre ilçesine bağlı Tevfikiye Mahallesi İzmir Caddesi üzerindeki Karaköy PTT şubesine öğle saatlerinde kar maskeli bir hırsız girdi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Karaköy PTT şubesine giren ve 7 bin 290 TL’yi alarak kayıplara karışan kar maskeli soyguncu polis tarafından evinde yakalandı.
Geçtiğimiz 19 Şubat tarihinde Yunusemre ilçesine bağlı Tevfikiye Mahallesi İzmir Caddesi üzerindeki Karaköy PTT şubesine öğle saatlerinde kar maskeli bir hırsız girdi. Gişe görevlilerini elindeki silahla tehdit edip kasadaki paraları alan soyguncu daha sonra kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şubedeki ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, geniş çaplı bir inceleme başlattı. Tüm güvenlik kamera kayıtlarını titizlikle inceleyen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soyguncunun Halil A. olduğunu tespit etti. Zanlı Halil A., dün ikamet ettiği Topçuasım Mahallesi’ndeki evinden asayiş ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı Halil A.’nın evinde yapılan aramada soygunda kullandığı kuru sıkı tabanca da ele geçirildi. PTT şubesinden 7 bin 290 lira aldığı belirlenen Halil A., emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Manisa Devlet Hastanesine getirildi. Halil A., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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