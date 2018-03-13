PTT’yi soyan zanlı yakalandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Karaköy PTT şubesine giren ve 7 bin 290 TL’yi alarak kayıplara karışan kar maskeli soyguncu polis tarafından evinde yakalandı.
Geçtiğimiz 19 Şubat tarihinde Yunusemre ilçesine bağlı Tevfikiye Mahallesi İzmir Caddesi üzerindeki Karaköy PTT şubesine öğle saatlerinde kar maskeli bir hırsız girdi. Gişe görevlilerini elindeki silahla tehdit edip kasadaki paraları alan soyguncu daha sonra kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şubedeki ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, geniş çaplı bir inceleme başlattı. Tüm güvenlik kamera kayıtlarını titizlikle inceleyen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soyguncunun Halil A. olduğunu tespit etti. Zanlı Halil A., dün ikamet ettiği Topçuasım Mahallesi’ndeki evinden asayiş ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı Halil A.’nın evinde yapılan aramada soygunda kullandığı kuru sıkı tabanca da ele geçirildi. PTT şubesinden 7 bin 290 lira aldığı belirlenen Halil A., emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Manisa Devlet Hastanesine getirildi. Halil A., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İran'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Pilot heyecanlı bir ses tonuyla alçalmak istedi
Başbakan Yıldırım'ın gündeminde uçak kazası vardı! O yorumlara ateş püskürdü!
'Türkiye totaliter İslamcı diktatörlük' diyen ABD'nin yeni dışişleri bakanı Mike Pompeo hangi görüşleri savunuyor?
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
Tecavüz etti, gözlerini çıkarıp genital bölgesini yedi!
Yaptırdığı muska işe yaramayınca çıldırdı! Bursa'da baltalı dehşet!
Erdoğan’ın konvoyunu görünce heyecandan kaza yaptı
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum