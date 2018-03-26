HABER

Puigdemont mahkemeye çıkacak

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 15:07 | Son Güncelleme

Alman hükümeti, dün Almanya’nın Danimarka sınırında tutuklanan ve Neumünster kasabasında bir cezaevine gönderilen İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi eski Başkanı Carles Puigdemont hakkındaki kararın mahkeme tarafından verileceği açıkladı.Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Carles Puigdemont’un İspanya’ya iadesiyle ilgili sürecin işleyişiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Alman kanunları ve Avrupa genelinde çıkarılan tutuklama emirleri konusundaki yasal şartlar uyarınca ele alındığını, İspanya, hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu demokratik bir ülke.

Puigdemont mahkemeye çıkacak

Alman hükümeti, dün Almanya’nın Danimarka sınırında tutuklanan ve Neumünster kasabasında bir cezaevine gönderilen İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi eski Başkanı Carles Puigdemont hakkındaki kararın mahkeme tarafından verileceği açıkladı.
Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Carles Puigdemont’un İspanya’ya iadesiyle ilgili sürecin işleyişiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Alman kanunları ve Avrupa genelinde çıkarılan tutuklama emirleri konusundaki yasal şartlar uyarınca ele alındığını, İspanya, hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu demokratik bir ülke. Katalan sorununun sadece İspanya hukuku ve anayasası çerçevesinde çözülebileceği kanısını taşıyan Alman federal hükümetinin bu yönündeki görüşü değişmedi" dedi.
Puigdemont, bugün Almanya’da hakim karşısına çıkacak. Alman mahkemesi, İspanya tarafından iadesi istenen Katalan siyasetçinin gözaltında kalıp kalmayacağına karar verecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!

Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!

Din kültürü öğretmeninden kız öğrencilere korkunç taciz!

Din kültürü öğretmeninden kız öğrencilere korkunç taciz!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Kafeye girip iki kişiyi vurdu

Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Kafeye girip iki kişiyi vurdu

Beşiktaş'ta yaralının yardımına ilk yardım öğretmeni koştu

Beşiktaş'ta yaralının yardımına ilk yardım öğretmeni koştu

Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.