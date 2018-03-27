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Puigdemont’un tutukluluk süresine zatma

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 00:37 | Son Güncelleme

Almanya’da Pazar günü gözaltına alınan eski Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont mahkeme karşısına çıktı.

Almanya’da Pazar günü gözaltına alınan eski Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont mahkeme karşısına çıktı. Mahkeme, Katalan liderin iadesi konusunda karar alınana kadar ülke dışına kaçma ihtimalini gö önüne alarak gözaltında tutulmasına karar verdi.
Neumünster Mahkemesi’nde basına kapalı olarak görülen duruşma sonrası basın mensuplarına bilgi veren Savcı Georg-Friedrich Guentge Puigdemont’un "İade süreci devam ediyor. Bundan sonra iadenin yasalara uygun olup olmadığı incelenecek" dedi.
Başsavcı vekili Ralp Döpper 30 Mart’ta başlayacak Paskalya yortusu tatilinden önce Puigdemont’un iadesine dair bir kararın beklenmemesi gerektiğini kaydetti.

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