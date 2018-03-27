Pülümür Vadisi'nde PKK'lı teröristlerle çatışma (3)

TURUNCU LİSTEDE ARANAN PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 7 terörist arasında, İçişleri Bakanlığı tarafından arananlar turuncu listede yer alan 1988 Tunceli doğumlu 'Malir' kod adlı Cihan Kıt'ın da olduğu öğrenildi. 600 bin lira ödülle aranan örgütün sözde Nazımiye gücü sorumlusu Cihan Kıt'ın, diğer 6 PKK'lı ile birlikte saldırı hazırlığı içerisinde oldukları belirtildi.
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