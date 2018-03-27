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Pülümür Vadisi'nde PKK'lı teröristlerle çatışma

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 09:44 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Pülümür Vadisi'nde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Pülümür Vadisi'nde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışma nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe kapatıldı.
Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon ve arazi arama tarama faaliyetleri devam ederken, sabah saatlerinde Tunceli-Erzincan karayolunda bulunan Pülümür Vadisi'nde, saldırı hazırlığındaki bir grup terörist, insansız hava araçları ile tespit edildi. Teröristlerin bulunduğu noktaya güvenlik güçleri sevk edildi. Çıkan çatışmada PKK'lı teröristlerden bazılarının öldürüldüğü bildirildi. Çatışma nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe kapatıldı. Çatışmanın devam ettiği öğrenildi.

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