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Pülümür Vadisi'nde PKK'lı teröristlerle çatışma (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 22:01 | Son Güncelleme

ÖLDÜRÜLEN PKK'LILAR ARASINDA GRİ LİSTE İLE ARANAN TERÖRİST DE VAR Tunceli'nin Pülümür Vadisi Zağge ile Ağlayan kayalar bölgesinde, sabah saatlerinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristten Turuncu listede kaydı bulunan 'Mahir' kod adlı Cihan Kıt'ın yanısıra bir başka teröristin de aranan teröristler listesinde Gri kategoride yer alan 'Baran' kod adlı Haydar Gül olduğu ortaya çıktı.

Pülümür Vadisi'nde PKK'lı teröristlerle çatışma (5)

ÖLDÜRÜLEN PKK'LILAR ARASINDA GRİ LİSTE İLE ARANAN TERÖRİST DE VAR
Tunceli'nin Pülümür Vadisi Zağge ile Ağlayan kayalar bölgesinde, sabah saatlerinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristten Turuncu listede kaydı bulunan 'Mahir' kod adlı Cihan Kıt'ın yanısıra bir başka teröristin de aranan teröristler listesinde Gri kategoride yer alan 'Baran' kod adlı Haydar Gül olduğu ortaya çıktı. Operasyon ile ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"27.03.2018 tarihinde Pülümür kırsalında il Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda boynunda ve elinde haç işareti olan Tunceli'nin Ovacık ilçesi nüfusuna kayıtlı 1988 doğumlu Turuncu listede kaydı olan sözde Nazımiye Gücü sorumlusu Mahir Kod-Cihan Kıt adlı PKK’lı terörist, Gri listede kaydı olan 1994 Tunceli doğumlu Baran Kod-Haydar Gül adlı PKK’lı teröristlerle birlikte toplam 7 terörist çıkan çatışmada silahları ve mühimmatları ile birlikte 2 adet M16, 5 adet Kaleşnikof, 1 adet RPG 7 Roketatar, 12 adet el bombası, 1 adet sırt telsizi ve çok miktarda yaşam malzemesi ile ölü olarak ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

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Pülümür Vadisi'nde PKK'lı teröristlerle çatışma (5)

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