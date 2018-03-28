Pülümür'de 7 PKK'lı teröristin öldürüldüğü çatışmanın görüntüleri

Ferit DEMİR / TUNCELİ (DHA) Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesi kırsalında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 PKK'lının öldürüldüğünü, trafiğe kapatılan Tunceli-Pülümür karayolunun da açıldığı açıklamasında bulundu. Yazılı açıklamada şöyle denildi: "İl Jandarma Komutanlığımızca Pülümür ilçemiz kırsalında icra edilen operasyonda 7 bölücü terör örgütü mensubu terörist silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için trafiğe kapatılan Tunceli-Pülümür karayolu tekrar trafiğe açılmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." TURUNCU LİSTEDE ARANAN PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 7 terörist arasında, İçişleri Bakanlığı tarafından arananlar turuncu listede yer alan 1988 Tunceli doğumlu 'Malir' kod adlı Cihan Kıt'ın da olduğu öğrenildi. 600 bin lira ödülle aranan örgütün sözde Nazımiye gücü sorumlusu Cihan Kıt'ın, diğer 6 PKK'lı ile birlikte saldırı hazırlığı içerisinde oldukları belirtildi. ÖLDÜRÜLEN PKK'LILAR ARASINDA GRİ LİSTE İLE ARANAN TERÖRİST DE VAR Tunceli'nin Pülümür Vadisi Zağge ile Ağlayan kayalar bölgesinde, dün sabah saatlerinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristten Turuncu listede kaydı bulunan 'Mahir' kod adlı Cihan Kıt'ın yanısıra bir başka teröristin de aranan teröristler listesinde Gri kategoride yer alan 'Baran' kod adlı Haydar Gül olduğu ortaya çıktı. Operasyon ile ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "27.03.2018 tarihinde Pülümür kırsalında il Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda boynunda ve elinde haç işareti olan Tunceli'nin Ovacık ilçesi nüfusuna kayıtlı 1988 doğumlu Turuncu listede kaydı olan sözde Nazımiye Gücü sorumlusu Mahir Kod-Cihan Kıt adlı PKK?lı terörist, Gri listede kaydı olan 1994 Tunceli doğumlu Baran Kod-Haydar Gül adlı PKK?lı teröristlerle birlikte toplam 7 terörist çıkan çatışmada silahları ve mühimmatları ile birlikte 2 adet M16, 5 adet Kaleşnikof, 1 adet RPG 7 Roketatar, 12 adet el bombası, 1 adet sırt telsizi ve çok miktarda yaşam malzemesi ile ölü olarak ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN YERİ, TELSİZ DEŞİFRESİYLE BELİRLENMİŞ Tunceli'nin Pülümür Vadisi Zağge ile Ağlayan kayalar bölgesinde, dün sabah saatlerinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin yerinin, Kandil'den gelen telsiz talimatının deşifresiyle tespit edildiği öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli bölgesinde, son 1 yılda büyük darbe vurulan ve eylem yapamaz hale getirilen PKK'lı teröristlere, 'kış üslenmesi'nden çıkıp, eylem yapmaları konusunda Kandil'den şifreli telsiz mesajları gönderildi. Yapılan telsiz görüşmelerinin çözülmesi üzerine PKK'lı teröristler, takibe alındı. Pülümür Vadisi Zağge ile Ağlayan kayalar bölgeleri arasındaki dağlık alanda 'kış üslenmesi'nden eylem yapmak için çıkmaya hazırlan 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için 2 Jandarma Özel Harekat timi, operasyon başlattı. Sığınaktan çıkmalarıyla yapılan 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren, 2'si sözde 'üst düzey yönetici' toplam 7 PKK'lı, etkisiz hale getirildi. VALİNİN SU İÇTİĞİ ÇEŞMEDEN 700 METRE UZAKLIKTA 'KIŞ ÜSLENMESİ' Öte yandan etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin, 9 Ocak günü kara yoluyla Pülümür'e giden Vali Tuncay Sonel ve İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur'un yolda mola verip, su içtiği çeşmeden 700 metre uzaklıkta 'kış üslenmesi'nde oldukları ortaya çıktı. Güvenlik birimleri, Vali Sonel'in su içtiği çeşme ve yöre halkıyla görüştüğü lokantanın, PKK'lı teröristlerin 'kış üslenmesi'ne çok yakın olduğunu belirtirken, Sonel de söz konusu bilgiyi doğruladı.