HABER

PYD hedefleri vuruluyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 12:55 | Son Güncelleme

Türk silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin kırsalındaki PKK/PYD terör örgütünün hedefleri çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) tarafından vuruluyor.Zeytin Dalı Harekatı 32’nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından sürdürülürken, Suriye sınırında konuşlu bulunan ÇNRA’larla sabah saatlerinden itibaren Afrin kırsalındaki PYD mevzileri, sığınak ve barınaklar ateş altına alıyor.

Türk silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin kırsalındaki PKK/PYD terör örgütünün hedefleri çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) tarafından vuruluyor.
Zeytin Dalı Harekatı 32’nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından sürdürülürken, Suriye sınırında konuşlu bulunan ÇNRA’larla sabah saatlerinden itibaren Afrin kırsalındaki PYD mevzileri, sığınak ve barınaklar ateş altına alıyor. Top sesleri Kilis kent merkezinden de duyuluyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Saadet zinciri kurana kötü haber

Saadet zinciri kurana kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kastamonu İl Genel Meclisi Başkanı için FETÖ kovuşturması yok

Kastamonu İl Genel Meclisi Başkanı için FETÖ kovuşturması yok

Viranşehir’de 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Viranşehir’de 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Edirne’de kaçak içki operasyonu

Edirne’de kaçak içki operasyonu

Mersin'de FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 88 gözaltı

Mersin'de FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 88 gözaltı

Buzda kayıp düşen çocuk hayatını kaybetti

Buzda kayıp düşen çocuk hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.