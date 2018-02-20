PYD hedefleri vuruluyor

Türk silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin kırsalındaki PKK/PYD terör örgütünün hedefleri çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) tarafından vuruluyor.

Zeytin Dalı Harekatı 32’nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından sürdürülürken, Suriye sınırında konuşlu bulunan ÇNRA’larla sabah saatlerinden itibaren Afrin kırsalındaki PYD mevzileri, sığınak ve barınaklar ateş altına alıyor. Top sesleri Kilis kent merkezinden de duyuluyor.