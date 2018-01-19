PYD'den Azez'deki hastaneye saldırı

AZEZ(Suriye), (DHA) - SURİYE'nin Azez kentinde bulunan Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne PYD'nin havan saldırısında 14 kişi yaralandı.

Gece geç saatlerde terör örgütü PYD denetimindeki Afrin bölgesinden, Azez ilçe merkezinde bulunan 200 yataklı Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yönelik havan saldırısı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet etmesiyle hasar gören hastanedeki 14 kişi yaralandı. Saldırı sonrası yaralılar Türkiye sınırına yakın noktada bulunan sahra hastanesine götürülürken, buradaki diğer hastalar da tahliye edildi. Saldırı sonrası sınır hattında bulunan ÖSO güçleri de PYD mevzilerini ağır silahlarla ateş altına aldı.