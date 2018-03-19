PYD’nin kontrol noktası imha edildi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan sınır birlikleri tarafından, Rasulayn’a bağlı Nedas köyünün yakınlarında bulunan PKK/PYD terör örgütüne ait bir kontrol noktası vuruldu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesine bağlı Aşağı Doruklu kırsal mahallesinin karşı tarafında bulunan Rasulayn’a bağlı Nedas köyünün yakınlarında bulunan PKK/PYD terör örgütüne ait kontrol noktası, sınır birliklerince fırtına obüsleri tarafından ateş altına alındı. Yapılan ateş sonucunda kontrol noktası imha edildi.