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PYD’nin sözde flaması indirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 20:35 | Son Güncelleme

Suriye’nin Rasulayn tarafındaki sınır hattında un fabrikasına konulan terör örgütü PYD’nin sözde flaması güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu indirildi.Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar- Suriye sınır hattında bulunan un fabrikasına PKK/PYD terör örgütü tarafından sözde PYD flaması asıldı.

PYD’nin sözde flaması indirildi

Suriye’nin Rasulayn tarafındaki sınır hattında un fabrikasına konulan terör örgütü PYD’nin sözde flaması güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu indirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar- Suriye sınır hattında bulunan un fabrikasına PKK/PYD terör örgütü tarafından sözde PYD flaması asıldı. Olayı drone ile tespit eden güvenlik güçleri, flamaya ateş açarak asıldığı yerden indirdi.

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