PYD’nin sözde flaması indirildi

Suriye’nin Rasulayn tarafındaki sınır hattında un fabrikasına konulan terör örgütü PYD’nin sözde flaması güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu indirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar- Suriye sınır hattında bulunan un fabrikasına PKK/PYD terör örgütü tarafından sözde PYD flaması asıldı. Olayı drone ile tespit eden güvenlik güçleri, flamaya ateş açarak asıldığı yerden indirdi.
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