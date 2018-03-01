PYD/PKK’ya katılan İngiliz 2’nci kez hakim karşısında

Terör örgütü PYD/PKK saflarına katılan İngiliz eski askeri Jim Matthews, İngiliz terörle mücadele yasası kapsamında ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Londra’daki Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez görülen davada Matthews’in tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Ağır Ceza Mahkemesi bir sonraki duruşmanın Mayıs ayında yapılacağını duyururken Kasım ayında da davanın sonuçlanacağını açıkladı. Matthews’in pasaportuna bir önceki duruşmada Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde el konulmuş bir sonraki duruşmaya kadar her gece evinde uyuması şartı ile tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi aynı şartların bir sonraki mahkemeye kadar devamına karar verdi. Matthews, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Irak ve Suriye’de "Terör eğitimi verilen yerlerde" bulunmak ve “Terör eylemine hazırlık” ile suçlanıyor.
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