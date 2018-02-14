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PYD/PKK’ya katılan İngiliz, hakim karşısına çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 20:05 | Son Güncelleme

İngiltere’de hakim karşısına çıkan, terör örgütü PYD/PKK’ya katılan İngiliz Jim Matthews’un yargılanmasına, 1 Mart tarihinde devam edilmesine karar verildi.Terörle mücadele kanunu kapsamında yargılanan terör örgütü PYD/PKK mensubu İngiliz Jim Matthews, bugün hakim karşısına çıktı.

İngiltere’de hakim karşısına çıkan, terör örgütü PYD/PKK’ya katılan İngiliz Jim Matthews’un yargılanmasına, 1 Mart tarihinde devam edilmesine karar verildi.
Terörle mücadele kanunu kapsamında yargılanan terör örgütü PYD/PKK mensubu İngiliz Jim Matthews, bugün hakim karşısına çıktı. İngiltere Westminster Sulh Mahkemesi, Matthews’un yargılanmasına 1 Mart tarihinde devam edilmesine karar verdi.
Londra merkez suç mahkemesinde yargılanmasına devam edilecek olan Matthews’un pasaportuna mahkeme tarafından el konuldu. 1 Mart tarihine kadar yurtdışı çıkış yasağı alan ve her gün polis kontrolünde evinde konaklamak zorunda kalacak olan eski asker, terör örgütü mensubu Jim Matthews duruşma sonrası soruları yanıtsız bıraktı. Terör örgütü YPG/PKK sempatizanları ise duruşma sırasında mahkeme önüne gelerek terör örgütüne ait afiş açtı.

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