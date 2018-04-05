HABER

Raci Şaşmaz’ın şikayeti üzerine gözaltına alınan 11 şüpheli serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 18:41 | Son Güncelleme

Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı ve Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz’ın, bulunması üzerine gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 8’i hakkında adli kontrol kararı ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı ve Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz’ın, bulunması üzerine gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 8’i hakkında adli kontrol kararı ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Şüphelilerden 3’ünün ise savcılık ve emniyetten sorgularının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi ve Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projelerini mali sorunlar nedeniyle durdurmuş ve sahibi olduğu Selimoğlu İnşaat’ın eski yöneticileri hakkında dolandırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2’si emniyet tarafından serbest bırakıldı. Kartal’daki Annadolu Adalet Sarayı’na sevkedilen 9 şüpheliden 1’i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 8 şüpheli hakkında adli kontrol ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
“İnsanların mağdur olmasını önlemeye çalıştık”
Mahkemenin ardından suç duyurusu üzerine gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli K.C.U, “Raci Şaşmaz tarafından senaryosu yazılan Fikirtepe’deki insanların ve mağdurların dolandırılması bugün tam tersi olarak sonuçlanmıştır. Biz de Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu vermiştik geçen haftalarda. Yaklaşık 450 milyon civarında bir para Kıbrıs üzerinden yurtdışına çıkarıldı. Borsada denge, holdingin hisseleri 3 ay içinde yüzde 800 arttı. Yatırım holding yüzde 500 civarında artış yaptı.Bu hareketlere engel olmak istediğimiz için, borsadaki bu manipülasyon yüzünden daha çok insanın mağdur olmasını önlemeye çalıştığımız için günah keçisi haline geldik” dedi.
“Atılan bu iftiraya cevap vereceğiz”
Şüpheli avukatı Azat Ekici, “Hukuki dayanaklar, tüm veriler müvekkilim tarafından dün polis teşkilatına bugünde savcılığa verilmiştir. Hakim bey de savcı bey de delillere baktıktan sonra asıl bu işlemde usulsüzlük yapanların, asıl suçluların ki olduğu kanaatine zannımca vardılar. Ondan sonra müvekkillerimiz serbest bırakıldı. Müvekkilllerimiz üzerine atılan bu iftirayı, müvekkillerimiz üzerinde yapılan bu baskıların hepsine cevap vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Afrin talimatı verildi! Afrin talimatı verildi!
Büyük sağlık operasyonu!Büyük sağlık operasyonu!
Bu görüntünün ardından büyük sürprizBu görüntünün ardından büyük sürpriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Böyle hayata döndürdüler

Böyle hayata döndürdüler

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.