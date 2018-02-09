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Raco’da çarşı PKK/YPG’li teröristler tarafından tahrip edildi

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 10:20 | Son Güncelleme

Afrin’in batısında bulunan Raco kasabasındaki Vekalet Caddesi’nde çarşı, terör örgütü PKK/YPG tarafından soyulup tahrip edildi.Raco kasabası Vekalet Caddesi’ndeki çarşı, PKK/YPG’li teröristler tarafından soyularak tahrip edildi.

Afrin’in batısında bulunan Raco kasabasındaki Vekalet Caddesi’nde çarşı, terör örgütü PKK/YPG tarafından soyulup tahrip edildi.
Raco kasabası Vekalet Caddesi’ndeki çarşı, PKK/YPG’li teröristler tarafından soyularak tahrip edildi. Teröristlerin bu tahribatı kasten yapıp, suçu Özgür Suriye Ordusu’na atmayı amaçladıkları öne sürüldü. Siviller, TSK ve ÖSO’nun bölgeye yaklaşması üzerine şiddetli çatışma beklentisiyle kasabayı terk etti.

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