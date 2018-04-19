HABER

Radar uyarısı artık daha görünür olacak

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 11:45 | Son Güncelleme

Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ’tuzak radar’ anlayışını ortadan kaldırmak için bundan sonra sürücüleri, 70 santim uzunluğunda 30 santim genişliğinde ’dikkat radar kontrolü’ yazılı dev levhalarla uyaracak.Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, vatandaşlar arasında ’tuzak radar oluyor’ anlayışının gerçeği yansıtmadığını belirtmek, radar araçlarının görünür olması ve hızdan kaynaklanan kazaların en çok meydana geldiği yerlerde hız denetimi yapılması amacıyla alınan önlemler kapsamında özel hazırlanan ’Dikkat Radarla Hız Kontrolü Levhası’ ile giydirme yapılan radar araçları hakkında bilgi verildi.Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Deniz Ünsal, trafik ekipleri olarak, amaçlarının ceza yazmak değil hızdan kaynaklı kaza risklerini ya da sayılarını düşürmek olduğunu belirterek, "Bazı vatandaşlarda ’tuzak radar oluyor’ anlayışı olduğunu ve bunu kırmak için radar kontrolünden 3 kilometre öncesine 70 santim uzunluğunda 30 santim genişliğinde ’dikkat radar kontrolü yapılmaktadır’ levhası koyacağız" dedi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ’tuzak radar’ anlayışını ortadan kaldırmak için bundan sonra sürücüleri, 70 santim uzunluğunda 30 santim genişliğinde ’dikkat radar kontrolü’ yazılı dev levhalarla uyaracak.
Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, vatandaşlar arasında ’tuzak radar oluyor’ anlayışının gerçeği yansıtmadığını belirtmek, radar araçlarının görünür olması ve hızdan kaynaklanan kazaların en çok meydana geldiği yerlerde hız denetimi yapılması amacıyla alınan önlemler kapsamında özel hazırlanan ’Dikkat Radarla Hız Kontrolü Levhası’ ile giydirme yapılan radar araçları hakkında bilgi verildi.
Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Deniz Ünsal, trafik ekipleri olarak, amaçlarının ceza yazmak değil hızdan kaynaklı kaza risklerini ya da sayılarını düşürmek olduğunu belirterek, "Bazı vatandaşlarda ’tuzak radar oluyor’ anlayışı olduğunu ve bunu kırmak için radar kontrolünden 3 kilometre öncesine 70 santim uzunluğunda 30 santim genişliğinde ’dikkat radar kontrolü yapılmaktadır’ levhası koyacağız" dedi. Alınan bütün önlemlere rağmen, artan nüfus ve araç sayısından dolayı ölümle sonuçlanan kazaların yaşandığına dikkat çeken Ünsal, "Bizimde aldığımız önlemleri gözden geçirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Kazaların çoğunun hızdan kaynaklı meydana geldiğini vurgulayan Ünsal, "Bizlerde, sabit ve seyir halinde hız denetleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şuanda Mersin’de elektronik hız denetimlerimiz aktif değil. Bu yönde Büyükşehir Belediyemizle çalışmalarımız sürüyor. Mersin’de seyir halinde ve sabit olarak hız denetimi yaptığımız iki aracımız var. Bu araçlarda bütün teknik sistemler mevcut. Bizim hız denetimlerimizde amacımız insanlara ceza yazmak değil, hız sebebiyle meydana gelen kazaların önlenmesini sağlamak. Çünkü hız arttıkça sürücüde görüş mesafesi azalıyor ve fren mesafesini uzatıyor. Dolayısıyla da üzücü kazalar meydana geliyor" diye konuştu.
Hızdan kaynaklı kazaları önlemek için kent merkezinde kaza analizleri yaptıklarını söyleyen Ünsal, şöyle devam etti; "Bir seyir halinde radar kontrolümüz var bir de bildirimli sabit radar kontrolümüz var. Sabit radarlarda sürücülerimizi uyarmak için radardan önce yaklaşık 3 kilometre öncesine yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda 15 santimetre genişliğinde ’radar kontrol’ yazılı bir levha koyuyorduk. Bazı vatandaşlar arasında ’tuzak radar kuruluyor’ şeklinde düşünceler oluyor. Böyle bir şey kesinlikle yok, çünkü devlet vatandaşa kesinlikle tuzak kurmaz. Hem bu düşünceleri ortadan kaldırmak hem de levhayı biraz daha dikkat çekici hale getirelim mantığıyla sabit radar kontrollerinde yaklaşık 70 santimetre uzunluğunda 30 santimetre eninde ’dikkat radar kontrolü yapılmaktadır’ levhamız olacak. Amacımız vatandaşın bunu görmesini sağlamak. Ben herkese kazasız belasız bir yaşam olsun diyorum ve vatandaşları hız konusunda uyarıyorum. Çünkü hız kazayı getirir."

Türkiye için korkutan uyarıTürkiye için korkutan uyarı
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdiAbdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdi
ABD'den Suriye açıklaması! Trump birlikleri çekmek istiyorABD'den Suriye açıklaması! Trump birlikleri çekmek istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Avusturya'dan skandal hamle!

Avusturya'dan skandal hamle!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çok ilginç mezarlık ilanı!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.