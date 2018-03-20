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Radyatör hırsızı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 16:37 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde yaklaşık 5 bin TL olan 4 otobüs radyatörünü çalan şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat eden H.Y., sorumlu müdürü olduğu Cumali Mahallesi Serik Caddesi üzerindeki iş yerinin önünde bulunan 4 otobüsün toplam değeri 5 bin TL olan radyatörlerinin 13 ve 16 Mart tarihlerinde çalındığı ihbarında bulundu.İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, 16 Mart akşamı iş yerinin önünde 1 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Antalya’nın Serik ilçesinde yaklaşık 5 bin TL olan 4 otobüs radyatörünü çalan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat eden H.Y., sorumlu müdürü olduğu Cumali Mahallesi Serik Caddesi üzerindeki iş yerinin önünde bulunan 4 otobüsün toplam değeri 5 bin TL olan radyatörlerinin 13 ve 16 Mart tarihlerinde çalındığı ihbarında bulundu.
İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, 16 Mart akşamı iş yerinin önünde 1 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelinin üst aramasında 2 tamir anahtarı, meyve bıçağı ve maket bıçağı ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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