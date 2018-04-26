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Rahat durmayan yaralı için damar yolu seferberliği

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 13:53 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi ağrıları nedeniyle yerinde duramayınca sağlık ekipleri ve yakınları damar yolunun açılabilmesi için adeta seferber oldu.İddiaya göre, İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi Fatih kavşağında sürücüsü belirlenemeyen 27 UC 8227 plakalı otomobil ile kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen H.K.’nın kullandığı 27 LS 269 plakalı motosiklet çarpıştı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi ağrıları nedeniyle yerinde duramayınca sağlık ekipleri ve yakınları damar yolunun açılabilmesi için adeta seferber oldu.
İddiaya göre, İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi Fatih kavşağında sürücüsü belirlenemeyen 27 UC 8227 plakalı otomobil ile kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen H.K.’nın kullandığı 27 LS 269 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin üzerindeki H.K. ile S.A. yere savruldu. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Meraklı vatandaşlar müdahaleyi izledi
Müdahaleye gelen ekiplerle birlikte meraklı vatandaşlar da yaralıların etrafını sardı. Bir süre yapılanları izleyen vatandaşlar, görevlilerin uyarısı ile uzaklaştırıldı. Ayağında kırık olan sürücü H.K.’ya müdahalede bulunan ekipler, diğer yaralı S.A.’ya ise ilk müdahalede zorlandı. Sağlık görevlileri, yaralı S.A.’nın ağrıları sonucu sürekli hareket etmesi nedeniyle damar yolu açmakta zorlandı. Seferber olan sağlık görevlileri, uzun süre yaralının rahat durmaması nedeniyle damar bulmakta zorlandı. Yaralıların tanıdıklarının telkin ve ikazları ile güçlükle ikna edilen yaralının damar yolu güç de olsa açıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü ise bir süre yerde hareketsiz yatarak, diğer yaralının koluna damar yolu açılmasını bekledi. Yapılan müdahalenin tamamlanması ile sedyeye alınan yaralılar, ambulansa bindirildi.
Yaralılar İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumu kritik olan S.A. ilk tedavisinin ardından Gaziantep’e sevk edildi.

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