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Rahip Brunson'un avukatından üst mahkemeye itiraz

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 11:57 | Son Güncelleme

İZMİR'de, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmal Cem Halavurt, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yaşağının kaldırılması için üst mahkemeye itirazda bulundu.

Rahip Brunson'un avukatından üst mahkemeye itiraz

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmal Cem Halavurt, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yaşağının kaldırılması için üst mahkemeye itirazda bulundu.
'Terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek' ve 'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak, verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmal Cem Halavurt, üst mahkemeye başvurdu. Avukat Halavurt, Brunson hakkındaki ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

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Rahip Brunson'un avukatından üst mahkemeye itiraz

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