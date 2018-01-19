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Rakka'da ölen 'kırmızı fularlı kız'a 55 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ | 19.01.2018 17:18 | Son Güncelleme 1 saat önce

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'daki Gezi olayları nedeniyle yargılanan ve geçen sene Suriye'nin Rakka kentinde terör örgütü PKK saflarında DEAŞ'la girdiği çatışmada ölen Ayşe Deniz Karacagil (24), 55 ay hapse mahkum edildi. 'Kırmızı fularlı kız' olarak tanınan Karacagil'in, nüfus kayıtlarında 'sağ' göründüğü kaydedildi.

Antalya'daki Gezi Parkı protestolarına katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe Deniz Karacagil, 2 Ekim 2013 günü tutuklandı. Polis sorgusunda taktığı 'kırmızı renkli fuların sosyalizmi simgelediği' yönünde sorular yöneltilen Karacagil, 11 Ekim günü Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden Alanya- Mahmutlar L Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Ayşe Deniz Karacagil hakkında Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'kamu malına zarar vermek', 'kamu görevlisine karşı direnmek', 'toplantı gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet', 'terör örgütü üyeliği' ve 'kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenlemek' suçlamalarından ve bu suçları birden fazla işlemekten 24 yıldan 98 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayşe Deniz Karacagil hakkında ayrıca Hatay'da, Ahmet Atakan'ın ölümünü protesto gösterilerine katılmaktan, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Antalya 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldı. 4 ay 6 gün tutuklu kalan Karacagil, 6 Şubat 2014'te yurtdışı yasağı ve her hafta polis merkezine imza verme koşuluyla tahliye oldu.

Eylemler sonrasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) örgütü üyesi olmakla suçlanan ve tutukluluk günlerinin büyük bölümünü Alanya- Mahmutlar L Tipi Kapalı Cezaevi'nde, PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklu 13 kadınla birlikte geçiren Ayşe Deniz Karacagil'in, 20 Mayıs 2014'te PKK'ya katılarak dağa çıktığı iddia edildi.

Dağda 'Destan Yörük' kod adını aldığı belirtilen Ayşe Deniz Karacagil'in, örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'la Kandil'de çektirdiği fotoğraflar ve röportajı, PKK'yla aynı çizgide olan bir gazetede yayımlandı. Ayşe Deniz Karacagil, ana omurgasını PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin DEAŞ'a karşı düzenlediği Rakka operasyonuna katıldı. Geçen 29 Mayıs'ta Rakka'da DEAŞ'la yapılan çatışmada öldüğü belirtilen Ayşe Deniz Karacagil, Kobani'de defnedildi.

55 AY HAPİS

Bugün Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Ayşe Deniz Karacagil hakkındaki davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya Karacagil'in avukatı Hakan Evcin katıldı. Mahkeme heyeti, Ayşe Deniz Karacagil'in yeni istenen nüfus kayıtlarında halen sağ göründüğünü gerekçe göstererek, sanığı eylemlerinden dolayı 55 ay hapse mahkum etti.

Avukat Hakan Evcin, müvekkilinin öldüğünü belirterek, "Kanunlar kişinin ölmesi halinde davanın düşürülmesini hükmeder. Nüfus kayıtlarında sağ gözüküyor olsa bile ölüm olayını herkes bilmektedir. Biz mahkemeden beraat kararı verilmesini bekledik. Ceza verilmesi düşünülüyor ise de savcılık tarafından nüfus kaydının düzeltilmesi davasının açılması gerekiyordu. Ancak bu dava açılmadığı için mahkemeye nüfus idaresinden gelen yazıda müvekkilim sağ gözüktü. Bu nedenle de ceza verildi" diye konuştu.

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