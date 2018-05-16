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Ralliciler, ‘Dostluk ve Barış’ turu attı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 03:59 | Son Güncelleme

EUROPA- Orient Dostluk ve Barış Rallisi Zonguldak etabına katılan yarışmacılar, araçlarıyla kentte 'Dostluk ve Barış' turu attı.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- EUROPA- Orient Dostluk ve Barış Rallisi Zonguldak etabına katılan yarışmacılar, araçlarıyla kentte 'Dostluk ve Barış' turu attı.

Fransa'nın Strasburg şehrinden başlayan Türkiye etabının ise Çanakkale'den start aladığı Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi'nde mücadele eden 15 ülkeden 250 yarışması Kozlu sahilinde kamp yaparak geçirdi. Yarışmacılar, 'Zonguldak etabı' kapsamında 125 araçla kent merkezinde 'Dostluk ve Barış' turu attı. Halk, araçları ilgiyle izledi.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar da yarışmacılara ait bir ralli aracını kullanarak tura katıldı. Vali Ahmet Çınar, ralliye katılan yarışmacıları bir günlüğüne misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Yarışmacıların kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdiğini söyleyen Vali Çınar, "Şehrimizin tanıtımında etkili olacaklarını düşünüyorum. Organizasyonu yapan Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi Türkiye Başkanı Nadir Serin'e de teşekkür ediyorum. Bu ralliler, bu organizasyonlar her zaman devam edecek. Biz diyoruz ki geçerken bizim şehrimize de uğrayın. İnşallah misafirperverliğimizden de mutlu olmuşlardır. Ben ralli heyecanını ilk kez yaşıyorum. İnsanın buradan Ürdün’e kadar gidesi geliyor. Ama malum, işimiz gücümüz var. Yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Yarışmacılar, Zonguldak etabının ardından Çorum'a hareket etti.

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