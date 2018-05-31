Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

İddiaya göre bir markette kasiyer olduğu öne sürülen B.Ü., akşam saatlerinde alışveriş yapan 8 yaşındaki kız çocuğu R.G.'yi "evine bırakayım" diyerek kendi evine götürdü. R.G. durumu annesine bildirdi. R.G.'nin annesiyle birlikte mahalleli de dün akşam B.Ü.'nün evinin önüne gitti.

EVİ TAŞLADILAR

Öfteki kalabalık evi taşladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Çevik kuvvet ekibi öfkeli kalabalığı güçlükle evin önünden uzaklaştırdı. Polis, B.Ü.'nün evde olmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliyi bugün Ankara'da gözaltına aldı.

DHA

