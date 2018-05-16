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Ramazan davulcuları mesaiye başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 01:36 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden ramazan davulcuları işbaşı yaparak vatandaşları ilk sahura kaldırdı.

Ramazan davulcuları mesaiye başladı

Sarıkamış’ta 9 mahallede 4 davulcu ramazan boyunca davul ve maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldıracak. Bugün ilk sahur davulunu çalan davulcular, vatandaşları sahura kaldırabilmek için gecenin karanlığında yollara düştü.

Sarıkamış'ta yaklaşık 27 yıldır davulculuk yapan Caner Atagün, yıllarca süre gelen bu geleneği devam ettirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Ramazan ilk sahuruna davullarıyla vatandaşları kaldıran davulcular, daha sonra evlerine gitti. Davulcular ramazan boyunca vatandaşları sahura kaldıracak.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Davulcu sahur

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