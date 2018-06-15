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Randevu alıp, doktoru gasp eden sevgililer yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 17:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'da hasta gibi randevu alarak İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da hasta gibi randevu alarak İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Oktay'ı muayenehanesinde bıçakla tehdit edip, elleri ve ayaklarını bağlayarak cep telefonu, bilgisayarı ve bazı ziynet eşyalarını gasp eden Faysal K. (34) ile sevgilisi Esra A. (33), Diyarbakır'da yakalandı. Faysal K. ifadesinde, "Olay sırasında hap almıştım. Hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Oktay, 30 Mayıs günü akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki özel muayenesinde hasta gibi randevu alıp gelen bir çift tarafından bıçakla tehdit edilip, elleri ve ayakları bağlandıktan sonra gasp edildi. Gaspçılar, Dr. Oktay'ın cep telefonu, bilgisayarı ve bazı ziynet eşyalarını alıp kaçtı. Olay sonrası geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çiftin kaçtıkları güzergâh üzerindeki bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden, kadın şüpheliyi tespit etti. Ekipler, adının Esra A. olduğunu belirlediği kadının, bir pansiyonda kaldığını tespit etti. Gasp büro ekipleri, Esra A.'nın yanındaki kişinin ise çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Faysal K. olduğunu belirledi. DİYARBAKIR'DA YAKALANDILAR Çiftin olayı gerçekleştirdikten sonra pansiyonu boşalttığı, ardından otogara gittikleri bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin, Diyarbakır'a yer bulamamaları üzerine Manavgat üzerinden Batman'a, oradan Diyarbakır'a geçtikleri belirlendi. Burada bir evde saklandığı tespit edilen şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden Faysal K.'nin, ofisten çaldığı 2 tablet bilgisayar, 1 altın bileklik, 1 dizüstü bilgisayarı uyuşturucu madde karşılığında sattığı belirlendi. Faysal K. ifadesinde, "Olay sırasında hap almıştım. Hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi. Faysal K.'nin 19 Mayıs tarihinde Kaleiçi'nde bir çiftin 70 lirasını gasp eden 3 erkekten biri olduğu da belirlendi. Faysal K. ile Esra A., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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