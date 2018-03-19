Rasulayn’dan Ceylanpınar’a ateş açan terörist öldürüldü

Ceylanpınar sınırında nöbet tutan güvenlik güçlerine Suriye tarafından ateş açan YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar-Suriye hattında görev yapan güvenlik güçlerine Rasulayn’dan PKK/PYD terör örgütü tarafından taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada PKK/PYD mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi. Yaşanan bu olaydan sonra sınırda güvenlik önlemleri artırıldı.