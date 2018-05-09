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Raylarda müzik dinleyerek yürüyen kıza tren çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 15:59 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde kız arkadaşı ile birlikte raylarda kulaklıkla müzik dinleyerek yürüyen lise 1'inci sınıfı öğrencisi Yağmur Gürbüz, (15) trenin çarpması sonucu yaralandı.

Raylarda müzik dinleyerek yürüyen kıza tren çarptı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Aşkale ilçesinde kız arkadaşı ile birlikte raylarda kulaklıkla müzik dinleyerek yürüyen lise 1'inci sınıfı öğrencisi Yağmur Gürbüz, (15) trenin çarpması sonucu yaralandı. Hastanede tedaviye alınan kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Aşkale ilçesinin Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Çevresi tel örgülerle kapalı olan tren yoluna giren Yağmur Gürbüz ve adı öğrenilemeyen kız arkadaşı, kulaklıkla müzik dinleyerek rayların üzerinde yürümeye başladı. İki arkadaş, kulaklıktaki yüksek müzik sesi nedeniyle Ankara'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi treninin düdük sesini duymadı. Çevredekilerin bağırmasına rağmen yürümeye devam eden kızlardan lise birinci sınıf öğrencisi Yağmur Gürbüz'e tren çarptı. Gürbüz'ün arkadaşı ise son anda kendisini demir yolu kenarına atarak kurtuldu.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yağmur Gürbüz, gelen ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığı belirtilen Yağmur Gürbüz'ün yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayı gören çocuklar, "Tren uzun uzun korna çaldı, biz de raylarda yürüyen ablalara bağırdık ama kulaklarında kulaklık olduğundan bizi de duymadılar. Ablanın biri son anda atladı, diğerine tren çarparak yola savurdu" diye olayı anlattı.
Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Polisler, görgü tanıkları ve makinistlerin ifadesine başvurduğu için Doğu Ekspresi treni yaklaşık 1,5 saat rötarlı yoluna devam etti.

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Raylarda müzik dinleyerek yürüyen kıza tren çarptıRaylarda müzik dinleyerek yürüyen kıza tren çarptıRaylarda müzik dinleyerek yürüyen kıza tren çarptıRaylarda müzik dinleyerek yürüyen kıza tren çarptı

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