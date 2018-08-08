Raylardan karşıya geçmek isterken canından oldu

Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, tarlasına gitmek için rayların üzerinden geçerken, yolcu treninin çarptığı Mustafa Nuri Karakaş (87), yaşamını yitirdi.
Soma-Kırkağaç arasındaki Boğaz mevkisinde, bugün saat 08.30 sıralarında, rayların üzerinden karşı taraftaki tarlasına geçmeye çalışan Mustafa Nuri Karakaş'a, Eskişehir-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. Trenin önünde yaklaşık 50 metre sürüklenen Karakaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, Mustafa Nuri Karakaş'ın cesedi Soma Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Tren seferine kaldığı yerden devam ederken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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