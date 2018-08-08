HABER

Raylardan karşıya geçmek isterken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 14:39 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Soma ilçesinde, tarlasına gitmek için rayların üzerinden geçerken, yolcu treninin çarptığı Mustafa Nuri Karakaş (87), yaşamını yitirdi.

Raylardan karşıya geçmek isterken canından oldu

Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, tarlasına gitmek için rayların üzerinden geçerken, yolcu treninin çarptığı Mustafa Nuri Karakaş (87), yaşamını yitirdi.
Soma-Kırkağaç arasındaki Boğaz mevkisinde, bugün saat 08.30 sıralarında, rayların üzerinden karşı taraftaki tarlasına geçmeye çalışan Mustafa Nuri Karakaş'a, Eskişehir-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. Trenin önünde yaklaşık 50 metre sürüklenen Karakaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, Mustafa Nuri Karakaş'ın cesedi Soma Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Tren seferine kaldığı yerden devam ederken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Raylardan karşıya geçmek isterken canından oldu

PARTNERÜnlü şarkıcı aşırı dozdan hastaneye kaldırılmıştı, ilk kez konuştuÜnlü şarkıcı aşırı dozdan hastaneye kaldırılmıştı, ilk kez konuştu
Cami inşaatında minareden düşen işçi ağır yaralandıCami inşaatında minareden düşen işçi ağır yaralandı
4 yaşındaki Adem'den geriye bu görüntüler kaldı4 yaşındaki Adem'den geriye bu görüntüler kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.