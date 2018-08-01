Rayların üzerinde alkol alırken, tren çarptı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da rayların üzerinde alkol alırken trenin çarptığı Mustafa Özkaya (44), ağır yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki hemzemin geçit yakınlarında, rayların üzerine oturup alkol aldığı öne sürülen Mustafa Özkaya'ya, Ceyhan yönüne giden 18 vagonlu yük treni çarptı. Makinist treni durdururken, başından ağır yaralanan Özkaya, çağırılan ambulansla Yüreğir Başkent Hastanesi'ne kaldırdı. Bilinci kapalı olduğu belirtilen Özkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi
Soruşturmada yeni aşama: Adnan Oktar'ın kedicikleri itirafçı oluyor
İsrail ordusu Dürzi istifalarıyla sarsılıyor
ABD'den Papaz Branson açıklaması: Hemen eve gönderilmesini istiyoruz
Antalya'da mavi ile yeşilin koynunda saklanan tarih: Kekova
Mars Dünya'ya en yakın konuma geldi
Sancaktepe’de iki aile kavgası sonrası ortalık karıştı
Balıkesir'de dev fuhuş operasyonu! Evden kaçan yaşı küçük kızları fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı!
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
Yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler Twitter'ı salladı!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
2018 LGS 1. Nakil tercih listeleri açıklandı ve boş kontenjanlar ile taban puanları belli oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum