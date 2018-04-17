Raylı vincin sıkıştırdığı işçi öldü

İzmir’in Çiğli ilçesinde su deposuna kaynak yaptığı sırada ray üzerinde hareket halinde bulunan vincin çarpması sonucu vinç ile demir kolun arasına sıkışan taşeron işçisi, hayatını kaybetti.

Olay, İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Bir makine imalat ve montaj firmasında taşeron işçi olarak çalışan 26 yaşındaki Ümit Deveci, su deposuna kaynak yaptığı sırada ray üzerinde hareket halinde bulunan vincin çarpması sonucu vinç ile demir kolun arasına sıkıştı. Deveci, olay yerinde hayatını kaybederken işçinin cesedi incelenmek üzere İzmir Adli Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.