Recep Akdağ: 24 vatandaşımız hayatını kaybetti

Recep Akdağ: Ara kurtarma çalışmaları tamamlandı. 24 vatandaşımız hayatını kaybetti
Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak
Tren kazasında yaralanan vatandaşlar o anları anlattı
CHP'li Özel: Yemin töreninde ayağa kalkmayacağız
Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı
Halk otobüsü şoförü direksiyon başında gözaltına alındı
Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan altısı kurtarıldı
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum