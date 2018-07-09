HABER

Recep Akdağ: 24 vatandaşımız hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 07:15 | Son Güncelleme

Recep Akdağ: Ara kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Recep Akdağ: Ara kurtarma çalışmaları tamamlandı. 24 vatandaşımız hayatını kaybetti

PARTNERÖyle bir şey yiyorlar ki...Öyle bir şey yiyorlar ki...
Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!
Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştıÇöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağı iddiası

Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağı iddiası

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor finalisti Nagihan Karadere isyan etti 'Pis iftiralarınız bitmedi. Topunuz baş edemediniz'

Survivor finalisti Nagihan Karadere isyan etti 'Pis iftiralarınız bitmedi. Topunuz baş edemediniz'

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

Kavgayı ayırmak isteyen 3 kişi pompalı tüfekle vuruldu

Kavgayı ayırmak isteyen 3 kişi pompalı tüfekle vuruldu

Halk otobüsü şoförü direksiyon başında gözaltına alındı

Halk otobüsü şoförü direksiyon başında gözaltına alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.