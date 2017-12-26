Reddetti, iç çamaşırı çalındı... Dehşeti yaşadı

Son Güncelleme 2 saat önce YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 11:35 |2 saat önce

Adana'da yaşayan, 14 yaşında evlenip 16 yaşında anne olan T.A., akrabasının birlikte olma isteğini kabul etmeyince hayatı kâbusa döndü. Akrabasının gelini tarafından iç çamaşırı çalındı, telefonu tanımadığı kişilere dağıtıldı. Telefon ile ardı arkası kesilmeyen tacizlere maruz kalan kadın, tehdit edilip tecavüze uğradığını ileri sürdü. İhbar üzerine harekete geçen polis tüm şüphelileri gözaltına aldı, ancak şüpheliler delil yetersizliğinden beraat etti.

Olay yaklaşık bir yıl meydana geldi. T.A. 14 yaşında M.A. (29) ile evlendi. T.A. 16 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getirdi. İki yıl önce de ikinci kız çocuğunu dünyaya getirdi. İddiaya göre eşinin akrabası M.E.A. (49) kendisiyle birlikte olmak için gelini M.A. (22) ile birlikte tehditlere başvurdu. TEKLİFİ GERİ ÇEVİRİP EVDEN KOVDU Teklifi geri çevrilen M.E.A., bu kez gelini M.A.’yı da yanına alarak T.A.’nın evine gidip genç kıza, “Ben senden çok hoşlanıyorum. Bunu gelinim de biliyor. Boş ve beş parasız kocanı bırak, yeter ki sen ‘evet’ de ben sana gül gibi bakarım” diyerek ısrarcı oldu. Teklifi bir kere daha reddeden T.A., kayınbaba M.E.A. ve gelini M.A.’yı evden kovdu. 'SENİ REZİL EDECEĞİM' DİYEREK TUZAK KURDU Amacına ulaşamayan M.E.A., “Seni rezil edeceğim ve senin yuvanı dağıtacağım. İnsan içine çıkamayacaksın” diyerek genç kadına tehditler savurdu. Eşine durumu anlatamayan T.A. bu sefer M.E.A.’nın telefon üzerinden tehditlerine maruz kaldı. İddiaya göre, gelin M.A., kayınbabası için T.A.’nın evine komşuluk ziyaretine gittiği bir sırada genç kadının iç çamaşırlarını çaldı. M.E.A., genç kadına cep telefonu üzerinden iç çamaşırlarının fotoğrafını çekerek gönderip tehdit savurmaya devam etti. Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu! İğrenç olay! 70 yaşındaki adam 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel saldırıda bulundu

Yuvasının dağılacağından korkan T.A., mesaja cevap vermeyince gelin M.A., “Ben sana ne dedim? Bu adamın eli kolu uzun istediğini senden alır. Kayın babamın teklifini kabul et. Yoksa başına belalı kişiler musallat olacak” diyerek tehdit etmeye devam etti. Amacına ulaşamayan M.E.A., genç kadının telefon numarasını başkalarına dağıttı. TACİZ TELEFONLARI ALMAYA BAŞLADI Tanımadığı kişiler tarafından aranarak sözlü tacize uğrayan T.A., bir gün V.Ş. tarafından telefonla aranarak, “Seninle ilişkiye girmek istiyorum elimde iç çamaşır fotoğrafların var bunu kocana gönderirim. Bana fotoğrafını atacaksın" dedi. Genç kadın korkup ne yapacağını bilmeyerek fotoğrafını yolladı. Bu arada C.G. isimi şahıs da genç kadını arayıp tehdit ederek fotoğrafı sosyal medyadan aldı. Daha sonra bu iki şahıs genç kadınla birlikte olmak ve para almak için tehdit etti. T.A., tehditlere boyun eğip önce C.G. ile görüştü. C.G., genç kadının telefonunu gasp etti. TECAVÜZE UĞRADI, KOLU KIRILDI V.Ş. ise fotoğrafı aldıktan sonra birkaç gün kadını aramadı ama daha sonra arayarak buluşmak istediğini söyledi. T.A. da fotoğrafları silme karşılığında buluşmayı kabul etti. Genç kadın, V.Ş. ile 19 Ocak 2017'de buluştu. V.Ş., T.A.'ya otomobilde tecavüz etti. Daha sonra V.Ş. kaza yapınca, T.A.'nın kolu kırıldı.

"BENİ ŞİKAYET EDERSEN SENİ DAĞA KALDIRIRIM" Tecavüzden sonra da V.Ş., T.A.'ya PKK'lı olduğunu söyleyerek, şikayetçi olması halinde "Seni dağa kaldırırım" diye tehdit etti. Bu nedenle genç kadın olaydan hemen sonra şikayetçi olmadı. Ancak yaşadığı tecavüz olayından dolayı psikolojisi bozulup hastaneye gitmek zorunda kalınca, olaydan yaklaşık 1.5 ay sonra polis merkezine gidip şikayetçi oldu. DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETTİLER T.A.'nın iddiaları üzerine harekete geçen polis, şüpheli M.E.A., gelini M.A.’yı ve tecavüz ettiği ileri sürülen V.Ş.’yi gözaltına aldı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler önce adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılandıkları mahkemede delil yetersizliğinden berat etti. V.Ş. ifadesinde oto yıkamacılık yaptığını, telefon numarasının iş yerinin dışında yazılı olduğunu, kadının buradan telefonunu alarak kendisini arayıp fotoğraf gönderdiğini, daha sonra da sürekli cinsel birliktelik yaşadıklarını, tecavüz etmediğini ileri sürdü. "NE YAPACAĞIMI BİLMİYORDUM, ÇOK ÇARESİZDİM"