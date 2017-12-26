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Reddetti, iç çamaşırı çalındı... Dehşeti yaşadı

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 11:35 | Son Güncelleme 2 saat önce

Adana'da yaşayan, 14 yaşında evlenip 16 yaşında anne olan T.A., akrabasının birlikte olma isteğini kabul etmeyince hayatı kâbusa döndü. Akrabasının gelini tarafından iç çamaşırı çalındı, telefonu tanımadığı kişilere dağıtıldı. Telefon ile ardı arkası kesilmeyen tacizlere maruz kalan kadın, tehdit edilip tecavüze uğradığını ileri sürdü. İhbar üzerine harekete geçen polis tüm şüphelileri gözaltına aldı, ancak şüpheliler delil yetersizliğinden beraat etti.

Olay yaklaşık bir yıl meydana geldi. T.A. 14 yaşında M.A. (29) ile evlendi. T.A. 16 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getirdi. İki yıl önce de ikinci kız çocuğunu dünyaya getirdi. İddiaya göre eşinin akrabası M.E.A. (49) kendisiyle birlikte olmak için gelini M.A. (22) ile birlikte tehditlere başvurdu.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRİP EVDEN KOVDU

Teklifi geri çevrilen M.E.A., bu kez gelini M.A.’yı da yanına alarak T.A.’nın evine gidip genç kıza, “Ben senden çok hoşlanıyorum. Bunu gelinim de biliyor. Boş ve beş parasız kocanı bırak, yeter ki sen ‘evet’ de ben sana gül gibi bakarım” diyerek ısrarcı oldu. Teklifi bir kere daha reddeden T.A., kayınbaba M.E.A. ve gelini M.A.’yı evden kovdu.

'SENİ REZİL EDECEĞİM' DİYEREK TUZAK KURDU

Amacına ulaşamayan M.E.A., “Seni rezil edeceğim ve senin yuvanı dağıtacağım. İnsan içine çıkamayacaksın” diyerek genç kadına tehditler savurdu. Eşine durumu anlatamayan T.A. bu sefer M.E.A.’nın telefon üzerinden tehditlerine maruz kaldı.

İddiaya göre, gelin M.A., kayınbabası için T.A.’nın evine komşuluk ziyaretine gittiği bir sırada genç kadının iç çamaşırlarını çaldı. M.E.A., genç kadına cep telefonu üzerinden iç çamaşırlarının fotoğrafını çekerek gönderip tehdit savurmaya devam etti.

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Yuvasının dağılacağından korkan T.A., mesaja cevap vermeyince gelin M.A., “Ben sana ne dedim? Bu adamın eli kolu uzun istediğini senden alır. Kayın babamın teklifini kabul et. Yoksa başına belalı kişiler musallat olacak” diyerek tehdit etmeye devam etti. Amacına ulaşamayan M.E.A., genç kadının telefon numarasını başkalarına dağıttı.

TACİZ TELEFONLARI ALMAYA BAŞLADI

Tanımadığı kişiler tarafından aranarak sözlü tacize uğrayan T.A., bir gün V.Ş. tarafından telefonla aranarak, “Seninle ilişkiye girmek istiyorum elimde iç çamaşır fotoğrafların var bunu kocana gönderirim. Bana fotoğrafını atacaksın" dedi. Genç kadın korkup ne yapacağını bilmeyerek fotoğrafını yolladı.

Bu arada C.G. isimi şahıs da genç kadını arayıp tehdit ederek fotoğrafı sosyal medyadan aldı. Daha sonra bu iki şahıs genç kadınla birlikte olmak ve para almak için tehdit etti. T.A., tehditlere boyun eğip önce C.G. ile görüştü. C.G., genç kadının telefonunu gasp etti.

TECAVÜZE UĞRADI, KOLU KIRILDI

V.Ş. ise fotoğrafı aldıktan sonra birkaç gün kadını aramadı ama daha sonra arayarak buluşmak istediğini söyledi. T.A. da fotoğrafları silme karşılığında buluşmayı kabul etti. Genç kadın, V.Ş. ile 19 Ocak 2017'de buluştu. V.Ş., T.A.'ya otomobilde tecavüz etti. Daha sonra V.Ş. kaza yapınca, T.A.'nın kolu kırıldı.

"BENİ ŞİKAYET EDERSEN SENİ DAĞA KALDIRIRIM"

Tecavüzden sonra da V.Ş., T.A.'ya PKK'lı olduğunu söyleyerek, şikayetçi olması halinde "Seni dağa kaldırırım" diye tehdit etti. Bu nedenle genç kadın olaydan hemen sonra şikayetçi olmadı. Ancak yaşadığı tecavüz olayından dolayı psikolojisi bozulup hastaneye gitmek zorunda kalınca, olaydan yaklaşık 1.5 ay sonra polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETTİLER

T.A.'nın iddiaları üzerine harekete geçen polis, şüpheli M.E.A., gelini M.A.’yı ve tecavüz ettiği ileri sürülen V.Ş.’yi gözaltına aldı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler önce adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılandıkları mahkemede delil yetersizliğinden berat etti.

V.Ş. ifadesinde oto yıkamacılık yaptığını, telefon numarasının iş yerinin dışında yazılı olduğunu, kadının buradan telefonunu alarak kendisini arayıp fotoğraf gönderdiğini, daha sonra da sürekli cinsel birliktelik yaşadıklarını, tecavüz etmediğini ileri sürdü.

"NE YAPACAĞIMI BİLMİYORDUM, ÇOK ÇARESİZDİM"

T.A. ise ne yapacağını bilmediğini, çok çaresiz bir durumda olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"Eşime söyleyemiyordum sonuçta namus meselesiydi bu. Fotoğrafları aldıktan sonra şahsa benden uzaklaşmasını söyledim ama maalesef uzaklaşmadı. Kadınları savunmasız görerek üzerime geldi sürekli tehdit etti ve arabaya bindirdi beni. Fotoğrafları sileceğini söyledi yemin etti bana dokunmayacağına ben de buna inanarak gittim.

Beni bir araziye götürdü bana saldırarak tecavüz etti, kaza yaptı kolum kırıldı. Ben iki çocuk annesiyim bütün herkesten, adaletten ve kamudan bana el uzatmalarını istiyorum.

"BENİ ÖLDÜRECEKLERİNİ SÖYLÜYORLAR"

Bunlar hala tehdit ederek dışarıda geziyorlar. Yolda gördüklerinde beni ezerek öldüreceklerini söylüyorlar, savcılık koruma kararı verdi ama bitti. 3 ay devlet bana koruma süresi verdi o da bitti ben de tekrar başvurmadım. Ben başka kadınların canı yanmasın diye onların sesi olmak istiyorum." (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar adana

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Yeni Türkiye dedikleri buysa kalsın.
insanlar adalete güvenmiyor ne kadar kötü bir durum devlet kadını koruyamıyor aciz bir durum
Tutarsız açıklamalar
Bunları memleketlerine gönderün Adana bi nefes alsın yeter artık
ADANAYI IL IL PARCA PARCA DAGITACAKSIN
böyle bi olayda nasıl kocanı yanına alıp polise başvurmadın böyle bi teklif yapanları yeniden evine alıp iç çamaşırını çaldıracak pozisyona nasıl geldin tehdit edildin tecavüze uğradın ve bu olaylardan 1.5 ay sonra polise başvurdun...kusura bakmada sana bu davada haksızsın dem ek düşer beynin olsa en başta giderdin polise
@gurkanozselcuk 16 yaşında bir ÇOCUK senin gibi nasıl düşünsün....
O nasıl tehdit lan, elinde iç çamaşırları fotoğrafı varmış! İç çamaşırını çal, resmini çek, tehdit et. Böyle saçma tehdit mi olur? İç çamaşırı vücuduna yapışık değilse bilemem...
alieker37 Bende adanalıyım kardeş ? Senin ananın bacının namusuna göz diktikte böyle kesin bir şekilde Adana ilinde yaşayan insanların hepsini bu tür iğrenc olaylar için zan altında bırakıyorsun. SENİN NAMUSUN YOKMU? SENİN YAŞADIĞIN İLDE BU TÜRDE TECAVÜZ OLAYLARI OLMUYOR MU? BUNU YAPAN İTLER YÜZÜNDEN SANA NAMUSSUZ DİYEBİLİR MİYİM ? üstelik adana nüfüsü 1,5 kadar ya 30 mılyon nufuslu ıstanbul'da hiç bunlar yaşanmıyormudur sence ? Siyasi oyundan başka birşey değil. Adana da günde 1 olay oluyorsa istanbulda 20 olay oluyor. Ama haberlerde Adananın haberleri geçmekte. DÜŞÜNDÜRÜCÜ ?
çok güzel tam yeniaktürkiye ye yakışır olay
Bence Adana'yı sınırın dışında bırakalım bir müddet her türlü pislik oradan çıkıyor
Arkadaşlar bu kadın haksız! Bunu demek istiyorum. Kendiside kaşınmış. İç çamaşırlarının resmi atıldıktan sonra kendi resmini atmış. Yakında gerçek ortaya cıkar !
artık o parkta mı kalıyormuş. kocası da artık mahkeme den haberdar olmuştur yani.
Bu kadın gerçekleri saptırıp kesinlikle yalan söylüyor.Zaten hakim de yalanını yememiş. Bir kaç gün sonra olay aydınlığa kavuşur benim tahminim işin içinde fuhuş ve rant var
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