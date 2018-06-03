Refüjde erkek cesedi bulundu

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA yakınlarında, karayolundaki refüjde, üzerinden kimlik çıkmayan 20 yaşlarında erkek cesedi bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Vİranşehir karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Refüjde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 20 yaşlarındaki gencin öldüğünü saptadı. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri gencin nasıl öldüğünü belirlemek için çalışma başlattı.
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